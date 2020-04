Personale fra Humlehusene og fra Albertshøj hentede muffins hos Jesper Jungersen i Føtex Albertslund. Foto: brie

Kassevis af muffins til beboere på byens plejehjem

"Vi vil gerne gøre noget lokalt, og beboerne på vores plejehjem har særlig brug for opmuntring i denne tid", siger Jesper Jungersen, varehuschef i Føtex

Albertslund Posten - 18. april 2020 kl. 08:11 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Påsken er netop ovre, og for mange har det været en lidt anderledes højtid på grund af corona-virus. Det gælder især udsatte danskere på landets plejehjem og plejecentre, der er blevet bedt om at isolere sig fuldstændig fra familie og venner. Det får nu bageren i Føtex Albertslund til at forsøde tilværelsen en smule for beboere og personale på byens to plejehjem.

Fredag mødte personalet fra de to plejecentre op i Føtex Albertslund og trillede væk med over 200 muffins.

Varehuschef Jesper Jungersen siger:

"Beboerne på Albertslunds to plejehjem har formentlig haft det særlig svært i påsken. Det er ikke underligt, hvis de har følt sig lidt alene. Efter anvisning af Sundhedsstyrelsen har deres familier formentlig holdt sig langt væk, så de ikke har risikeret at smitte med corona-virus. Det har for mange været ekstra hårdt i en højtid som påsken. Da vi gerne vil gøre noget lokalt, synes vi, det er en oplagt chance for at forsøde tilværelsen for beboerne på de to plejecentre, Albertshøj og Humlehusene. Selvom vi i Føtex ikke har magt til at føre familier sammen, så håber vi, at lidt sødt kan forsøde tilværelsen".

25.000 muffins uddeles på landsplan Føtex Albertslund er ikke den eneste Føtex i landet, der ønsker at forsøde tilværelsen for de udsatte under coronakrisen. Faktisk donerer føtex-varehuse samlet set 25.000 muffins landet over. Ud over at være en hyggelig aktivitet for beboerne, skal tiltaget også ses som en tak til personalet, der hver eneste dag gør en forskel for de udsatte.

"Lige nu er plejepersonalet de eneste kontaktpersoner, mange af de ældre og udsatte har. De løfter en kæmpe opgave, og det synes jeg, vi alle skylder dem en tak for. Selvom muffins ikke kan kurere corona, så kan de forhåbentlig glæde både beboere og personale i den svære tid," siger Karin Helene Sommer, Head of Marketing i Føtex.