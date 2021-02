Der arbejdes i øjeblikket på at etablere lyssignaler i krydset Egelundsvej-Herstedvestervej. Foto: fdue

Kaotiske forhold ved vejkryds under ombygning

Vejkrydset Egelundsvej-Herstedvestervej er under ombygning, og det giver anledning til trafikale udfordringer. Men en løsning er på vej

Albertslund Posten - 19. februar 2021

Vejkrydset Egelundsvej-Herstedvestervej har været et smertensbarn i årevis, og i efteråret 2020 begyndte en ombygning af krydset med lyskurve. Det skal blive en forbedring af de trafikale forhold.

Men lige nu er der kaotiske forhold, mener Pia og Peter Wettergren, der bor i Kastanjens kvt.

"Jeg oplevede forleden, at skønt vejarbejdet stadig er i gang, er begge vognbaner åbnet - med kaos til følge", fortæller Pia Wettergren.

"Jeg rettede derfor henvendelse til kommunen, hvor jeg bl.a. anførte, at udsynet er meget ringe, at det er næsten umuligt at komme i svingbane mod Glostrup, at folk samtidig forsøger at køre "indenom", hvis de skal op mod Galgebakken".

"Læg dertil, at rigtig mange anvender Rema 1000's parkeringsplads som gennemkørsel, hvilket er utrygt og skaber andre trafikale problemer", siger Pia Wettergren, der også hæfter sig ved, at der tidligere har været ensretning af Egelundsvej, mens vejarbejdet har været i gang. Det er der ikke mere.

Kør den anden vej "Jeg fik samme dag svar, hvor kommunen beklager, at arbejdet er indstillet grundet vejret og henstiller til, at bilister udviser det fornødne hensyn. Det foreslås også, at man kører den anden vej. Problemet erkendes altså; dog mener ingeniøren, at problemet kun er der i myldretiderne. Jeg var der kl. 14.15, og det er vel dog ikke inden for spidsbelastningstidspunktet!"

"Mit forslag er, at vognbanen ned mod Herstedvestervej lukkes igen, så sikkerheden øges. Vi er jo vant til det efter et par måneder. Desuden burde cykelstien ikke være åben, da man nu også skal være agtpågivende over for cyklister, der blæser igennem på el-cykel med musik i ørerne uden at se sig for!", siger Pia Wettergren.

Omvejen er sikrest Pia Wettergren slutter med at konkludere:

"Jeg går ud fra, at Albertslund kommune har iværksat vejarbejdet for at fremme trafiksikkerheden i området. Det er desværre endnu ikke tilfældet. Når man tænker på, at der er op til flere daginstitutioner samt et stort boligområde, burde man hurtigt og smidigt have etableret bedre til- og frakørselsvej til Egelundsvej. Placering af de to supermarkeder, med kunder og store lastbiler med vareindlevering, gør det bestemt ikke bedre! Det er spild af kommunens penge - og faktisk har der allerede været uheld på Herstedvestervej på grund af dårlig skiltning. Omvejen på et par kilometer er langt det sikreste".

Svar fra kommunen Hans-Henrik Høg, leder af Byg, Miljø & Trafik, Albertslund Kommune, giver dette svar til Pia og Torben Wettergren:

"Som nævnt tidligere har det på grund af frostvejr været nødvendigt at holde pause med anlægsarbejdet. Derfor har det i en periode været mere besværligt at komme ud på Herstedvestervej, særligt i myldretiden, hvor der kan forekomme kø op til krydset, når man kommer fra Egelundsvej.

Vi har håbet på, at bilisterne ville udvise hensyn eller tage den anden udkørsel til Herstedvestervej fra Egelundsvej i den nordlige ende ved Vestcentret. Det er ikke sket i tilstrækkelig grad, kan vi konstatere.

Vi ser det ikke muligt at ensrette Egelundsvej igen, som det foreslås, da det vil give for store gener for Movia og Aldi, der har indkørsel fra Egelundsvej.

Vi vil derimod lukke det ene spor på Egelundvejs sydlige del, og dermed midlertidigt gøre det besværligt at foretage et sving herfra mod nord af Herstedvestervej.

Cykelstien er som den altid har været, og den kan vi ikke lukke, men vi håber, at det vil skabe bedre udsigt og sikkerhed, når vi midlertidigt lukker det ene spor på Egelundsvej med en indsnævring.

Vi vil sørge for, at skiltning og afspærring tilses dagligt.

Vi beklager, at arbejdet har trukket ud, men håber på at arbejdet igen kan genoptages - vejrudsigten ser lovende ud", slutter Hans-Henrik Høg.

