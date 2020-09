Kammermusikken kommer til Birkelundgaard

Efterårsprogrammet fra Kulturhuset Birkelundgaard fortsætter, og et nyt arrangement venter. Søndag den 27. september kl. 13 bringes kammermusikken ind på scenen i Birkelundladen.

LiveStrings Kvartet der er et ungt passioneret strygeensemble, hvor alle musikere er uddannede på Det Kongelige Musikkonservatorium i København. De spiller desuden i en række af landets orkestre såsom Det Kongelige Kapel, Danmarks Radios Symfoniorkester og Copenhagen Phil.

Strygerensemblet har en vigtig ting de vil opfylde - nemlig at det altid skal lyde godt og være i topklasse.

LiveStrings havde et nært samarbejde med Bent Fabricius-Bjerre, og ledes af den herboende norske Live Johansson, der er en verdenskendt cellist.

Ensemblet består desuden af Andreas Gyarfas Brahe: violin, Karen Johanne Pedersen: violin, Sidsel Most: bratsch, Nikolai Kornerup: klaver og accordeon.

"Kulturhuset Birkelundgaard følger myndighedernes retningslinjer for kulturinstitutioner, og det er derfor trygt og sundhedsmæssigt forsvarligt at besøge os. God plads mellem stolene", understreger Knud Tietgen Lund fra foreningen og tilføjer: "Det kan blive nødvendigt at omplacere publikum efter myndighedernes aktuelle forskrifter".