Kærlighedens højforræderi i mesterlig Verdi-opera

Handling

I krigen mellem Egypten og Etiopien holdes Aida fanget som slave hos den egyptiske prinsesse Amneris. Ingen ved, at Aida i virkeligheden er datter af den etiopiske konge, Amonasro. Aida er blevet forelsket i sin fangevogter, feltherren Radamès, som gengælder hendes kærlighed - til stor fortrydelse for Amneris, der vil have Radamès for sig selv. Radamès udnævnes til hærfører i et stort slag og nu er Aida i problemer: En sejr for Radamès kunne betyde ægteskab og befrielse for hende, men også nederlag for hendes far og hjemland. Da Radamès vender sejrrig tilbage, er han uvidende om, at han har taget Aidas far som gidsel. Amonasro tvinger Aida til at lokke Radamès til at afsløre militære hemmeligheder, og Radamès dømmes til døden for højforræderi. Prinsesse Amneris tilbyder dog Radamès at undgå dødsstraf, hvis han afsværger sin kærlighed til Aida og i stedet gifter sig med hende. Han nægter og dømmes til at blive begravet levende. Aida sniger sig uset ind til ham, og sammen går de i døden.

