Kæledyrene blev vist frem og folk myldrede til

"For jeg holder rigtig meget af at komme her, om det er som farmor med børnebørnene eller som i dag, hvor jeg igen i år får lov til, at byde velkommen til det traditionelle dyrskue, som er et af højdepunkterne på året for alle jer børn, som har jeres daglige gang her på gården".

"Både i 4H klubben og på gården følger man hele tiden med i udviklingen, så der bliver løbende arbejdet med økologi, genbrug, gode forhold for dyrene og meget mere. Det er så fantastisk at se, hvor godt både børn og dyr har det her på gården, og det glæder mig da også, at vores Sofia er blevet et aktivt medlem af 4H. Og dejligt, at I har klaret jer så godt igennem den svære periode med Covid19 - som forhåbentlig ikke kommer igen. Og så er jeg imponeret over, hvor hjemmevant I færdes og hjælper til, selvom der indimellem er virkelig mange besøgende, for der er ingen tvivl om, at Toftegården er et meget populært udflugtsmål, særligt for børnefamilier".