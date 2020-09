Jurister om dødsfald: Kommunes svigt kan være strafbart

Er kommunens plejesvigt så omfattende, at det muligvis er strafbart. Det mener flere jurister i forbindelse med sagen om en 51-årig plejehjemsbeboer, som uden opsyn døde foran et plejecenter i Albertslund efter at have opholdt sig fire timer uden for midt i januar.

Det skriver TV Lorry.

En ekstern advokatundersøgelse, som Albertslund kommune har bestilt i forbindelse med dødsfaldet, giver kommunen en sønderlemmende kritik. Blandt andet konkluderer rapporten, at den 51-årige sandsynligvis kunne have været i live i dag, hvis kommunen havde holdt ordentlig øje med ham.

TV-stationen har blandt andet spurgt professor fra det juridiske fakultet på Københavns Universitet, Kirsten Ketscher, at om kommunen kan have begået noget strafbart.

- Det er muligt, at der kan være sket en straffelovsovertrædelse, siger Kirsten Ketscher til TV 2 Lorry.

Men for at der skal rejses en sag, skal der enten foreligge en anmeldelse eller politiet skal egenhændig tage sagen op.

Lige nu overvejer den afdødes familie, om den skal anmelde sagen til politiet.