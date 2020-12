Jule- og nytårs-voxpop: Min datter har været den største glæde i 2020

"Jeg fik en datter sidste vinter. Det har simpelthen været så dejligt at følge hendes første år. Jeg glæder mig hver dag til at komme hjem. Og nu er vi så heldige, at vi har fået en plads i en god daginstitution. Hun er glad, når hun bliver afleveret. Det er så vigtigt. Dejligt!"

Det er noget helt specielt, når jeg ser mine børn sammen med hende og lytter til hendes historier om 'gamle dage', da hun var barn i 50'erne. Jeg bliver mere og mere opmærksom på, hvor vigtigt det er for børn at kende deres rødder."

"Normalt ville jeg sige julefrokosten på arbejdet. Vi knokler sammen til hverdag på jobbet, men får ikke altid talt ordentligt sammen. Jeg har oplevet flere gange, at en god middag og lidt at drikke kan styrke sammenholdet på en arbejdsplads. Det gælder både på byggepladser og på politiske kontorer, hvor jeg har arbejdet. Derfor er det også ærgerligt, at vi i år må aflyse denne vigtige sociale begivenhed."

Hvad ønsker du dig mest, der kommer til at ske i det nye år?

"Jeg håber først og fremmest, at verden vinder over corona. Den sygdom har betydet så mange dødsfald og ensomhed blandt de mange, der har måtte isolere sig selv. Derudover har endnu flere mistet deres arbejdsplads og måtte erklære deres virksomhed konkurs.

Danmark er blandt de lande, der har klaret sig bedst gennem epidemien. Men også herhjemme, er der mange mennesker der har betalt en høj pris."



Hvad håber du, bliver den største begivenhed for dig i 2021?

"For at være helt ærlig, så har jeg ikke så stort et behov for store begivenheder. Jeg synes der sker rigeligt på mit arbejde. Så jeg drømmer mest om en morgentur til Badesøen, et spil kort med ungerne og en stor bøf på grillen."

Hvor vil du gerne rejse hen, hvis det er muligt – og hvorfor?

"Min barndomsdrøm er at gå en lang tur på den kinesiske mur. Det må være verdens største murede bygningsværk. Jeg er selv faglært murersvend og kan slet ikke forestille mig hvor gigantisk en opgave det har været at bygge den. Men det bliver nok først om mange år, jeg kan komme på den tur. Desværre."