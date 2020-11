Jul i Bakkens Hjerte: De kongelige nisser på slottet

Kongesønnen Turelure er forelsket i hofdamen Trillerille. Men kongen og dronningen vil have ham gift med prinsesse Trunte fra Moseslottet.

Turelures søskende finder ud af sammen med Dronningemoderen, ved at læse i den gamle julebog, at de skal skifte Truntes nissetræsko ud med et par tryllenissetræsko, hvorved hun straks bliver forelsket i en anden mand.