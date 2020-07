Jobpatruljen tjekker unges arbejdsforhold i ferien

Unge fra fagbevægelsens Jobpatruljen drager nu igen ud i Storkøbenhavns sommerland for at tjekke løn- og arbejdsforhold for unge i fritids- og sommerferiejob. Jobpatruljen er i Albertslund mandag den 20. juli. Samme dag kan man også møde dem i Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Glostrup, Ishøj, Taastrup og Hedehusene. I hele landet afdækkede Jobpatruljen sidste år, at over 84% af fritidsjobberne oplevede brud på regler eller love på deres job. I år peger mange henvendelser til Jobpatruljen på en bekymrende udvikling i skyggen af corona-pandemien.

Rettigheder i fritidsjobbet

”Vi har desværre oplevet, at mange arbejdsgivere ikke har forstået, at hjemmeundervisning ikke betyder mindre skolearbejde. Alt for mange elever er blevet bedt om at arbejde mere end de tilladte 12 timer om ugen”, siger Martin Thing, koordinator for Jobpatruljen i Hovedstaden, i en pressemeddelelse.

”Næsten halvdelen af de unge, vi møder, bliver snydt for løn under sygdom, selv om de har ret til det. De unge laver tunge løft og arbejder langt mere, end de må og uden pauser. Mere end en tredjedel har ikke fået instruktioner i at undgå arbejdsskader”, påpeger Martin Thing.

Han tilføjer, at mange unge desværre ved alt for lidt om deres rettigheder i fritidsjobbet.