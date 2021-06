Jeg har jo kun været en lille del af det. Æren skyldes det holdarbejde der har været mellem flere, siger Jette Runchel, snart forhenværende kommunaldirektør. Foto: fdue.

Jette Runchel takker af: En forandret by - men meget er også det samme

Jeg er glad for at have været med, men æren skyldes holdarbejde, siger den afgående kommunaldirektør

Albertslund Posten - 23. juni 2021 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen

"Jeg vil gerne have alle til at spille med".

Sådan lød overskriften på en artikel i AP den 16. oktober 2012. Det var et velkomst-interview med den nye kommunaldirektør, Jette Runchel, der dengang afløste Bo Rasmussen.

Her snart 9 år efter er det blevet tid til en farvel-snak med avisen. For nu stopper den 62-årige Jette Runchel for at tage hul på sin "tredje alder".

Så det virker oplagt at stille spørgsmålet:

Syntes hun så det lykkedes, det her med at få "alle til at spille med"?

"Holdspiller" "Ja, det synes jeg i vid udstrækning. Det har været vigtigt for mig at skabe en organisation, hvor vi er sammen om opgaverne og om at nå de politiske mål ", siger Jette Runchel.

Der over kaffen på kontoret på 2. sal slår fast, at der er meget hun er glad for og stolt af at have været med til. Hun nævner blandt andet byggerier som Albertshøj og sundhedshuset, de nye seniorboliger og det nye gymnasium. Men tilføjer hurtigt:

"Men jeg har jo kun været en lille del af det. Æren skyldes det holdarbejde der har været mellem den politiske ledelse, private aktører og dygtige medarbejdere i kommunen."

En tilføjelse, som mange omkring hende vil kende som typisk for den snart forhenværende topchef:

"Jeg fik på et møde med nogle kolleger for nylig at vide, at jeg er en typisk holdspiller. Og ja, det er nok rigtigt - det har været vigtigt for mig med det brede ejerskab - vi er sammen om opgaverne".

Vil deres by At meget har ændret sig siden Jette Runchel i 2006 blev ansat i Albertslund Kommune, er hun ikke i tvivl om. Men også meget er uforandret i den by, hun nu forlader:

"Rent fysisk er der jo sket meget, med flere store byggerier. Men på mange måder er Albertslund den samme som for 15 år siden. Byen er stadig fyldt med folk, der vil noget med deres by. Som har store visioner og en villighed til at træde frem og være med."

Hun fremhæver også, at da hun tiltrådte, var der faldende børnetal i Albertslund, og skoler og daginstitutioner blev lagt sammen. Nu bygges der, for børnetallet stiger.

"Vi havde de første mange år, jeg var her, en meget presset, økonomisk situation. Hvor politikerne var tvunget til hårde prioriteringer. Den nye udligningsordning har givet en større økonomisk stabilitet. Albertslund vil nok altid være en kommune med økonomisk pres, og der bliver også arbejde for min afløser", siger Jette Runchel.

Borgerne med At finde måder at få borgerne mere med inde over beslutningerne har også været en hjertesag for kommunaldirektøren.

På listen over positive resultater står derfor også den øgede borgerinddragelse, med fællesskabs-politik, borgersamling og en tænketank for tryghedsskabende initiativer.

Men også her er det vigtigt for Jette Runchel at slå fast, at det er realiseringen af en politisk dagsorden.

Rollefordelingen mellem politikere og administration er for hende klar:

"Kommunalbestyrelsen sætter retningen, det er min og administrationens opgave at sørge for at der er kvalificeret grundlag at træffe beslutningerne på og ikke mindst at sikre, at beslutningerne bliver til virkelighed."

Der er altså, som det fremgår, rigeligt med positive oplevelser at tage med sig i flyttekasserne fra Albertslund. Men selvfølgelig er der også uundgåeligt oplevelser, kommunaldirektøren gerne havde været foruden.

Alvorlige sager "Der er jo altid både op- og nedture. Jeg har været meget ked af og berørt af de personsager der har været. Det er alvorlige sager, der gør noget ved en", siger Jette Runchel.

Rosenly-sagen og det tragiske dødsfald på Albertshøj, hvor Albertslund fik alvorlig kritik, virker som de to mest uundgåelige eksempler i den forbindelse. Hvor det for Jette Runchel er vigtigt at slå fast, at kommunen har lært meget af dem:

"Det har sat gang i mange refleksioner og ændringer internt. Efter hændelsen på Albertshøj blev sat et uddannelsesforløb i gang for medarbejderne. Der blev lavet beskrivelse af nye arbejdsgange og nye procedurer."

At se fremad og forsøge at vende tingene til noget positivt er også hvad der er bemærket som et typisk kendetegn ved Jette Runchel. Men 1. august er det slut i Albertslund, og en afløser kan tage over.

Adspurgt om hvilke gode råd hun vil give til den, der rykker ind kontoret på 2. sal, tænker Jette Runchel lidt, og siger så:

"Gå ud i byen og mærk den. Tag del i hvad der sker, cykl en tur og lær byen at kende. Tal med politikere, ledere og medarbejdere om hvor de er. Med den planlagte byudvikling bliver der brug for at give rum for både gamle og nye stærke fællesskaber."

