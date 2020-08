Se billedserie 20-årige Javaneh Hashemi Tabatabei blev færdig som student fra Vestskoven Gymnasium, og til september begynder hun på drømmestudiet på Københavns Universitet; psykologi. Foto: Jørgen Brieghel

Send til din ven. X Artiklen: Javaneh kom fra Iran til Danmark for fem år siden: 'Det var lidt som at blive født igen' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Javaneh kom fra Iran til Danmark for fem år siden: 'Det var lidt som at blive født igen'

Javaneh blev færdig fra Vestskoven Gymnasium med et snit på 11- nu er hun kommet ind på drømmestudiet

Albertslund Posten - 01. august 2020 kl. 06:16 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag var en fantastisk dag for 20-årige Javaneh Hashemi Tabatabei. Før ferien var hun blevet student på htx-linjen på Vestskoven Gymnasium, og det med et forrygende snit på 11.

Hun vidste godt, at psykologistudiet på Københavns Universitet krævede et højt snit, og derfor var hun lykkelig, da hun fik at vide, at hun var optaget og skal begynde til september.

Javanehs historie er speciel. Hun flyttede med sin familie fra Iran til Danmark, da hendes far fik Green Card til at arbejde som geolog i Danmark.

Det var noget af en omvæltning for en teenagepige.

Et fedt sted "Vi tog på sommerferie i Danmark for at se på landet, og benyttede lejligheden til at se på bolig og på skoler", fortæller Javaneh. "Jeg tænkte, det her er et fedt sted. Her kan jeg få min frihed og være den, jeg virkelig er. Jeg var så glad, da vi flyttede hertil".

Familien fik bolig i Rødovre, og Javaneh begyndte i første omgang i en folkeskole med modtageklasse her.

"Det var som at blive født igen. Et nyt land, nye kulturer, jeg kunne ikke sproget og havde ikke min familie her og ingen venner. Det var hårdt i starten", fortæller hun.

"Men jeg ville bare det her, og jeg gik all in. Jeg knoklede, og jeg klarede mig godt. Fik 12-taller i dansk!"

"Jeg læste og læste, og alle de ord, jeg ikke kendte, slog jeg op. Det første år var hårdt for en pige på 15 år. Jeg kunne godt nok tale engelsk, men det kunne mange af mine jævnaldrende ikke ret godt. På et tidspunkt tænkte jeg: Er det virkelig det værd? Lærer jeg nogensinde at tale dansk".

Det gjorde Javaneh. Hendes indsats har båret frugt, og hun taler flydende dansk med et stort og farverigt ordforråd.

"Jeg fik rigtig godt støtte af mine lærere, af kommunen og selvfølgelig af min familie", fortæller hun.

Ny start for alle "Det gik bedre, da jeg blev optaget på gymnasiet. Her var det en ny start for alle dem, der var der. Modsat folkeskolen, hvor alle kendte hinanden i forvejen. Jeg blev optaget på htx, fordi jeg altid har kunnet lide naturvidenskabelige fag".

Javaneh faldt godt til og klarede sig rigtig godt både fagligt og socialt.

"1. g var lidt svær, fordi jeg skulle vænne mig til et nyt uddannelsessystem. Jeg havde ganske vist let ved f.eks. matematik, fordi jeg havde taget afsluttende eksamen i det fag i Iran. Men det sproglige var nyt. Samtidig var jeg også lidt forvirret. Jeg troede f.eks. at man skulle til eksamen i alle fag - det skal man i Iran. Men der gik lidt tid, før jeg opdagede, at ens standpunktskarakterer i nogle af fagene bare bliver en del af eksamen".

Vellidt af alle "Jeg har været rigtig glad for min klasse her på gymnasiet. De kaldte mig stræberen - og det var positivt ment! Jeg ville bare det her, så jeg knoklede. Nogle gange kom kammeraterne hen til mig, fordi jeg sad og lavede opgaver på gymnasiet sent på dagen "Alarmen går snart i gang!", sagde de".

Rektor Trine Ladekarl Nellemann siger om Javaneh:

"Hun er en pige, som man kun kan have stor respekt for. Hun har udvist høj faglighed og været flittig og samtidig har hun haft et stort engagement og været utrolig social. Hun møder altid med et stort smil og har været vellidt af alle elever og lærere. Hun har til stort bifald fra alle studenterne fået en af gymnasiets priser "årets græshoppe" for at have taget et imponerende fagligt spring. Og efterfølgende skrev en af hendes klassekammerater som kommentar til billedet af hende på Faceboopk meget sigende: "Fucking imponerende og velfortjent, HTX's Stolthed!!!!!"

Altid med til fester "Jeg har altid været med, når der skulle festes og er altid den første der kommer. Samtidig har jeg to jobs ved siden af studiet. Men når det var weekend, skulle der festes! Det hele stoppede dog, da coronaen kom. Men da gik jeg i stedet i gang med at læse målrettet til eksamen. Det er nok lidt min måde at gøre det på: Når det gælder, går jeg all in og giver den en ekstra indsats".

Det gav resultat og et karaktergennemsnit på 11. Nok til at Javaneh kunne vælge mellem mange videregående uddannelser.

Psykologi var sagen "Siden folkeskolen har jeg vidst, at jeg ville læse psykologi. Det har altid interesseret mig, hvad der skete i den menneskelige hjerne - menneskets adfærd. Jeg fandt hurtigt ud af, at psykologi på Københavns Universitet var det rigtige for mig. Men jeg vidste også, at det krævede et snit på 10,9".

Så glæden var stor, da beskeden kom, om at Javaneh er optaget.

"Jeg vil gerne bruge min uddannelse til at arbejde for menneskerettigheder og især noget med kvinders ligestilling. Uddannelsen vil gøre det lettere for mig at få permanent opholdstilladelse i Danmark. Som det er nu, skal jeg have fast arbejde i mindst fire et halvt år, før jeg kan få det. Og det kan være svært, når jeg samtidig skal følge uddannelsen på Københavns Universitet".

Men Javaneh har altid kæmpet for at nå sine mål. Og det vil hun også gøre i fremtiden.