Den tager jeg tit, sådan er det bare, griner Jan Larsen, der lagde ud som opvasker i butikken for 40 år siden. Foto: fdue.

Jan har været slagter i 40 år: Begyndte med opvasken - og passer den stadig

I disse dage er det 40 år siden, at en ung teenager ved navn Jan Larsen kom i lære hos slagteren i Albertslund Centrum.

Han lagde ud med at passe opvasken, og langsomt steg han i graderne. Blev med årene udlært og mere og mere erfaren som slagter, og overtog butikken fra sin svigerfar, Karl Johan Madsen.

"Vi venter med at fejre det til oktober. Mest på grund af Corona", siger Jan Larsen.

Selv om han nu er 54 år og er blevet "chefen for det hele", så er det med opvasken på ingen måde et overstået kapitel.

"Den tager jeg tit, sådan er det bare", griner han, mens han til ære for fotografen svinger opvaskebørsten i det travle baglokale og fylder i maskinen.

Men der er dog også visse ting, som ikke er til at rokke ved. Leverpostejen og ikke mindst den populære Karl Johan-frikadelle er stadig meget efterspurgt, og har også vundet stor anerkendelse.

I 2010 blev leverpostejen kåret som "Guld-leverpostej" ved Nordisk Fagmesse, og i 2016 blev dellen kåret som Danmarks bedste Jan Larsen fortæller, at der langes mellem 80 og 100 kg deller over disken om dagen.

Såvidt den kommercielle succes. Men at være en naturlig del af bylivet virker som mindst lige så vigtigt for jubilaren:

"Jeg lærer jo kunderne rigtigt godt at kende. Det er en ekstra bonus ved jobbet, og jeg bliver rigtigt ked af det når nogen går væk, som jeg har kendt længe. Man kan vel godt sige, at Albertslund er blevet en slags familie for mig."