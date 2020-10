James Taylor Trio på Birkelundgaard

Kulturhuset Birkelundgaard åbner dørene op søndag den 25. oktober kl. 13 for en intim koncert når James Taylor trio kommer på besøg.

De har en fælles kærlighed for James Taylor, som har ført musikerne sammen, og derfor dykker de ned i hans store sangkatalog og formidler det på ny.

James Taylor har med sange som Shower The People, Fire and Rain og ikke mindst fortolkningen af Carole Kings You´ve Got a Friend placeret sig blandt de helt store amerikanske sangskrivere.