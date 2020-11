Se billedserie Er der to, der har stået sammen om at skabe en pannabane, så er det Jake Andersson og Alexander Martinsen. Privatfoto.

Jake og Alexander gik foran: Fik lavet populær boldbane

To 15-årige har været med hele vejen i skabelsen af en pannabane til Ungecentret

Albertslund Posten - 14. november 2020 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Nogle unge har svært ved matematik. Andre har det som Jake Andersson og Alexander Martinsen.

For de to 15-årige drenge er det yndlingsfaget. Og de er så glade for det, at deres interesse har ført til udviklingen af et nyt, populært indslag ved Albertslund Ungecenter.

Nemlig en såkaldt pannabane, som er en særlig form for fodboldbane. Hvor der i en ottekantet opstilling spilles streetfodboldspil, typisk 1 mod 1 eller 2 mod 2 på små runde baner, og med små mål.

Tidligere på året måtte skolen konstatere at den panna-bane, der for mange elever var et stort ønske at skolen anskaffede sig, var for dyr. Nemlig den nette sum af 30.000 kroner.

Det hørte matematiklærer Søren, som gav sine elever i Ungecentrets dagklasse til opgave at tegne en panna-bane i matematikprogrammet Geogebra.

Alle elever løste opgaven, men specielt Jake og Alexander gik til den med krum hals. Med en færdig tegning af banen kunne de to drenge give et overslag på, hvad det ville koste skolen i materialer at gå fra skabelon til virkelig. Det blev i stedet til 6.000 kroner.

Bygget på fire timer Derfra var det ikke svært for skolens ledelse at give grønt lys, til at eleverne kunne købe materialerne ind og gå i gang. Også her gik Jake og Alexander foran.

"Vi fik hjælp fra en der hedder Steen i Ungecentret, og så fik vi den bygget på fire timer", fortæller Jake.

Nu er banen blevet et populært samlingssted. Den bliver meget brugt i pauserne af de unge, og eftermiddag og aften. Den har først stået ved Ungecentret, og bliver herefter flyttet til området omkring Headspace.

"Den er ret nem at flytte. Man kan nemt skille den ad og samle den igen", lyder det kyndigt fra Alexander.

Tilbud til andre skoler De to er naturligvis stolte af deres arbejde:

"En dag kan vi jo sige: Dengang vi var unge, lavede vi legepladsen der", griner Alexander.

For Ungecentret er de unges initiativ på mange måder en succeshistorie. Ikke kun fordi de sparede kommunen for en hel del penge:

"Det viser jo også, hvad matematik kan bruges til. At det er noget der eksisterer i hverdagen, som mange kan få gavn af", siger Ane-Marie Kristensen.

De to unge tilbyder nu andre skoler at få lavet en lignende pannabane. De har både lavet tegninger og udregninger, så interesserede skoler kan bare sige til.