Den overordnede palnlægning af fængselsgrunden er i fuld gang. Det skal overvejes, hvordan området skal se ud i fremtiden, og hvad der kan være af boliger, erhverv, kultur, institutioner osv. Foto: Kontraframe

Ja-hatten på for at få musikskolen ind på fængselsgrunden

En enig kommunalbestyrelse har besluttet, at der i den fremtidige plan for fængselsgrunden kan gøres lads til både musikskolen og en daginstitution

Albertslund Posten - 09. juli 2021 kl. 06:13 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Planlægningen af fremtidige boligbebyggelser på fængselsgrunden er i gang. Hvis der skal etableres kommunale faciliteter i området, skal det indarbejdes i den videre proces.

Planen er, at der kan gøres plads til en daginstitution, og at Albertslund Musikskole kan komme ind.

"Vi skal altså finde en blivende placering af Musikskolen, som i mange år har levet på kanten af forskellige bygningskomplekser, og så handler det om udviklingen af fængselsområdet", sagde Steen Christiansen (S), da sagen blev behandlet på det seneste kommunalbestyrelsesmøde.

Visionen for området omkring de eksisterende fængselsbygninger er at skabe et livligt kulturmiljø for både borgere i Albertslund og interesserede udefra. Området planlægges at indeholde bl.a. kreative værksteder og kontorfællesskaber for iværksættere, museum, galleri, cafe, gårdbutik og fælleshus.

Stor ja-hat Paw Østergaard Jensen (S), der også sidder i musikskolens bestyrelse, sagde:

"I sidste uge var kulturudvalget og bestyrelsen for musikskolen på tur i fængslet for at se på mulighederne. Der er stor ja-hat på at komme ind i gamle eller nye bygninger i området. Det er meget spændende. Bestyrelsen og personalet er begejstrede for muligheden for en placering her tæt på transport og centralt i befolkningens opmærksomhed. Jeg er virkelig glad", sagde han.

"Vi lærte meget af den proces der var, da der var planer om, at musikskolen skulle ind på gymnasiet. Vi fandt ud af, at det ikke havde været en god løsning, og den proces skal vi tage med ind over det her. Derfor er jeg glad for, at vi fra starten er med inde over. Vi skal også senere forventningsafstemme og have byudviklerne ned og se musikskolen og mærke pulsen, inden det besluttes, hvad der kan lade sig gøre", sagde Paw Østergaard Jensen.

Har vi navngivet området? "Hvad er det vi skal tage stilling til. Jeg er noget forvirret", sagde Helge Bo Jensen (Ø). "I indstillingen til sagen er også et notat om proces for navngivning af området. Skal vi i dag beslutte, at det her skal hedde Vridsløse? I hvert fald er det ikke oplagt, for det vil skabe forvirring i forhold til Vridsløselille landsby. Og så skal det ikke være grundejerne, der bestemmer navnet", sagde Helge Bo Jensen.

"En daginstitution skal med - ja det er vel en selvfølge med det antal boliger, I planlægger på området", sagde han videre. "Skal musikskolen flyttes ind? Det er en god idé, ligesom det vil være en god idé at flytte mange andre gode ting ind. Lad os se det i en større sammenhæng og ikke bare beslutte noget for musikskolen nu".

Nej, det er projekt-navnet "Jamen vi kan da også bare gøre det administrativt", sagde Steen Christiansen ironisk, men fortsatte så:

"Da musikskolen er en ret stor institution, synes jeg det er fornuftigt, at kommunalbestyrelsen træffer en beslutning allerede nu. Men der kommer jo på et tidspunkt en konkret sag, og så må vi tage stilling der. Navnet "Vridsløse" er ikke besluttet. Det er ejernes projekt-navn, og det har de mandat til at kalde det, hvis de synes. I øvrigt synes jeg, at navnet emmer af Albertslund og stedkendskab".

Til Hersted Industripark Lars Gravgaard Hansen (K), kunne godt stemme for at lade musikskolen rykke ind på fængselsgrunden, men sagde så:

"Man kunne jo også flytte musikskolen til Hersted Industripark, så man kunne hype, at området er en del af Albertslund. Letbanen kommer, og så er det jo et stationsnært område. Jeg forstår godt, det må være fascinerende at komme ind i et gammelt fængsel og indrettes sig der, og vi stemmer for".

"I SF synes vi, at der er noget prosaisk over, at en institution der har ført en omflakkende tilværelse, nu finder faste rammer i et fængsel. Så vi stemmer for", lød det fra Leif Pedersen (SF).

Pendlere med kontrabasser Paw Østergaard Jensen sagde:

"Jeg synes også, at vi skal have kulturelle funktioner både i Hersted og den kommende COOP-grund. Med med den elevsammensætning, musikskolen har, synes jeg ikke det vil være godt at lægge skolen væk fra 'det gamle Albertslund'. Så skal de unge pendle frem og tilbage med kontrabasser osv. Men jeg er enig i, at vi på et tidspunkt skal rykke noget derud".

Herefter tiltrådte en enig kommunalbestyrelsen sagen.