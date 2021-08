En spiddet dræbersnegl der ikke nåede at få lagt sine æg. Foto: Verdensmål Centeret

Ja, det er makabert - men nødvendigt

Det er nu, dræbersneglene skal udryddes, lyder rådet fra Verdensmål Centeret

Albertslund Posten - 16. august 2021 kl. 06:21 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Dræbersnegle er heldigvis ikke lige så stort et problem, som de har været. Formentlig har de hen over årene fået naturlige fjender i den danske natur, der holder dem lidt i skak. Men ikke desto mindre kan de stadig gøre stor skade på planterne, de kan sprede sygdomme og så er det bare ikke særlig lækkert, at have mange dræbersnegle i haven. Derfor anbefaler Verdensmål Centeret, at man stadig sørger for at bekæmpe dem.

"Lige nu er de store og fede og kommer frem, fordi vi har fået meget regn. De er store, fordi de er fyldt med æg. Dem lægger de her fra sidst på sommeren og ind i efteråret. Derfor er det et rigtig godt tidspunkt at komme efter dem på", siger Povl Markussen fra Verdensmål Centeret.

"Hvis de først får lagt deres æg, er næste generation i foråret 2022 sikret. Derfor skal man gøre sig selv den tjeneste at få dem spiddet eller klippet eller hakket over netop nu. De store gamle dør alligevel i løbet af vinteren, men det gør de små nye ikke. Hvis de derfor har nået at lægge deres små hvide kuglerunde æg, og du finder dem, så ødelæg dem ved at træde på dem, eller læg dem til tørre på fliserne. Og ja det er makabert og på ingen måde sjovt, men det er desværre nødvendigt. Hvis det er en trøst, kan man altid huske på, at vi ikke kan udrydde dræbersneglen, det handler om at holde bestanden nede".