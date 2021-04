Se billedserie Efter den fjerde og sidste ægge-jagt delte beboerne Kirsten (t.v.) og Lillian (t.h.) fra Hus F lidt ekstra godter ud til børnehavebørnene, som på fineste vis ventede i kø. Privatfoto

Ivrige børnehavebørn jagtede 240 påskeæg

"Kommer de ikke snart igen?" spurgte Humlehusene-beboeren Vera, da vinkende børnehavebørn sagde farvel efter et besøg i demensplejecentrets haver.

Albertslund Posten - 01. april 2021 kl. 09:01 Kontakt redaktionen

80 børn fra Børnehuset Kastanjen var i ugen op til påske på skattejagt-besøg efter chokoladeæg i demensplejecentret Humlehusenes to haver.

Men det hele begyndte allerede i februar. Da havde Børnehuset Kastanjen været forbi Humlehusenes haver for at hænge fuglekugler op. Det var en rigtig hyggelig dag, hvor Humlehusenes beboere sad i opholdsstuerne i corona-sikker afstand og kiggede ud på alle børnene, der vrimlede rundt i haverne.

Heldet viste sig at være med Humlehusene, for en fra personalet i Humlehusene har tidligere arbejdet i børnehuset, og hun har stadig en tæt relation til både børnene og personalet.

Hun fortalte derfor om, hvordan børnene elsker at tage på tur ud af huset, men at corona-epidemien har været lidt af en udfordring.

Da påsken nærmede sig, lå det derfor lige til højrebenet at invitere Børnehuset Kastanjen på påskejagt, da beboerne i Humlehusene synes, det er så dejligt at have besøg af børn.

240 chokoladeæg Humlehusenes to nye aktivitetsmedarbejdere, Lærke og Kirstine, gik derfor straks i gang med at planlægge påskejagterne. Med fire børnegrupper med hver tyve børn, der alle skulle have muligheden for at finde to-tre påskeæg hver, endte det med at der skulle indkøbes 240 påskeæg!

Aktivitetsmedarbejderne besluttede at sætte hele ugen af til påskejagt, så børnegrupperne kunne komme enkeltvis. Således gik til det, at Humlehusene 1 fik besøg af 20 flyverdragtklædte glade og spændte børn både mandag og tirsdag og Humlehusene 7, onsdag og torsdag.

Gemte påskeæg Inden børnene ankom, gik aktivitetsmedarbejderne og nogle af de morgenfriske beboere rundt og gemte påskeæggene. De blev gemt i vandkander, buske, træer og også rundt langs husmuren. Da børnene så ankom til Humlehusene blev de budt velkommen af Lærke og Kirstine, som fortalte overbevisende, at der havde været en påskehare og gemme påskeæg i haverne.

Da børnene blev spurgt om de havde lyst til at hjælpe med at finde dem, lød et rungede "Ja!" og straks var børnene afsted for at finde påskeæg. Da alle æggene var blevet lagt i kurven, fik børnene delt dem ud og fik serveret kiks og saftevand i havernes ny-opstillede pavilloner. Og så var der ellers tid til fri leg og hilse på de af beboerne, der havde vovet sig ud i det kølige forårsvejr.

Påske-besøgene var et hit Man kunne fristes til at tro, at 240 påskeæg ville tage en rum tid at finde, men så ville man tage fejl. Selvom besøget varede på den gode side af en time, så brugte børnene ikke mere end et kvarter på at finde de 60 påskeæg. Det betød også, at der var rigelig tid til at lege Humlehusenes to haver.

Selvom marts måned kan byde på lidt af hvert vejrmæssigt, så var beboerne og børnene også meget heldige med tørvejr og masser af solskin. Den sidste dag, torsdag, skinnede solen ekstra meget, og mens børnene udforskede haverne, så nød de voksne en tår kaffe i havestole.

"Så kom der lidt sving i kludene her. Det har vi savnet", lød det fra Kirsten, en af beboerne i hus F.

Beboeren Vera fra Hus B, der i sin tid blev uddannet statsautoriseret barneplejerske, var også begejstret. "Kommer de ikke snart igen?", sagde hun.

Og aktivitetsmedarbejder Kirstine fortæller, at: "Selvom børnene kun var forbi i en times tid, så kan jeg forsikre jer om, at resten af dagen blev brugt på at snakke om de søde børn, der havde været på besøg."

Samarbejdet fortsætter Påskejagten var en succes for både voksne og børn, og det er helt sikkert en begivenhed, som vil blive en fast tradition i Humlehusene. Desuden har Børnehuset Kastanjen og Humlehusenes aktivitetsmedarbejdere lavet en aftale om et fremtidigt samarbejde, så beboerne i plejecenteret og børnene kan få glæde af hinandens selskab.

Det fremtidige besøgssamarbejde vil byde på alt fra picnic i haven til boldspil på plænen og cykelture rundt på de brolagte stier. Humlehusenes aktivitetsmedarbejdere håber også på, at der kan blive plads i budgettet til en gynge, som både børn og voksne kan få glæde af.

brie