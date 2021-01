Billedet er fra NEXT Cup i slutningen af sidste år, hvor eleverne vandt. Det er Oliver Segato Stubban og Cæcilie Lidén Bode på billedet. Privatfoto

Iværksætteri: Vestskoven-elever tager igen kegler

Elever fra Vestskoven Gymnasium fik 3. plads i ny iværksætterkonkurrence med deres idé om at få cigaretskodder væk fra gader og stræder.

Albertslund Posten - 25. januar 2021

Først vandt de en iværksætterkonkurrence på NEXT Vestskoven Gymnasium og derefter NEXT Cup, hvor elever fra de seks NEXT-gymnasier i Storkøbenhavn konkurrerede i iværksætteri. Nu er Hjalti Petursson Poulsen, Cæcilie Lidén Bode, Vanilla Lykke Rasmussen og Oliver Segato Stubban igen blevet præmieret for deres idé om en cigaretpakke med indbygget askebæger.

Det skete, da de forleden dystede mod 53 andre elevvirksomheder ved regionsmesterskabet i iværksætterkonkurrencen Company Programme. Her udløste Vestskoven-elevernes idé om at gøre noget ved cigaretskodder på gader og stræder nemlig en 3. plads.

Elevernes meget roste idé går ud på, at cigaretpakken, ud over at holde på de ubrugte smøger, også fungerer som askebæger. Når rygeren har taget en cigaret, opstår der et ledigt hul, som kan bruges til at lægge skoddet i. Hullet er isoleret fra resten af pakken af hensyn til blandt andet hygiejne og lugt. Den isolerede del, et slags askebæger, kan tømmes ned i skraldespanden og derefter sættes tilbage i pakken igen og igen.

Htx-eleverne har udviklet idéen i et iværksætterforløb på gymnasiet, som omfattede alle 2. års htx- og hhx-elever. Ud over at komme på den gode idé og udvikle det fysiske produkt, har eleverne også arbejdet på en decideret forretningsmodel. Og det forarbejde bar altså igen frugt.

Med 3. pladsen er Oliver, Hjalti, Cæcilie og Vanilla kvalificeret til en landsdækkende salgsmesse i februar, hvor de skal dyste mod mere end 100 elevvirksomheder fra hele landet. Det samme er tre andre elevgrupper fra Vestskoven Gymnasium, som ligeledes var med og klarede det flot ved regionsmesterskaberne i Company Programme.

