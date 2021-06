Se billedserie Camilla Berner opfører en stor naturtro vandreblok i Egelundsparken. Foto: Albertslund Kommune

Istiden er flyttet tilbage til Egelundparken

Kunstner Camilla Berner har netop færdiggjort en skulptur - en vandreblok - i parken

Albertslund Posten - 26. juni 2021 kl. 05:52 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

"Umiddelbart virker det mærkeligt, men der er en god pointe med det" siger kunstner Camilla Berner, som lige nu opfører en stor naturtro vandreblok i Egelundsparken.

Det er en ny skulptur, som skal formidle landskabets historie. For selvom vandreblokken bliver opført i beton, kommer den til at ligne en helt naturlig sten. Og som de ægte vandreblokke vil den vække forundring - for hvad skal den der lige midt i landskabet?

Ved at lægge en stor sten med en naturlig men kunstig overflade og en kunstig men naturlig form midt i naturen, vil kunstneren have os til at tænke over landskabet, og hvordan vi som mennesker forandrer det.

"Der er mange lag i naturen i Egelundsparken," forklarer Camilla Berner.

"Det tænker man ikke lige over, når man går tur eller cykler igennem området. Men for 12.000 år siden var her fyldt med is. Den formede dalen. Og den bragte små og store sten med fra Sverige og Østersøen, som faktisk blev fremmede, da de landede her. Nu har mennesker så forandret landskabet endnu mere og tilført flere fremmede elementer, så den vilde natur mødes af motorveje, asfalterede stier og elmaster."

"Motorveje og elmaster har vi efterhånden bare accepteret som en del af naturoplevelsen, og det betyder, at grænserne er rykket. Det bliver en slags ubemærket kunstig fremmedhed, som er på færde i naturen. Naturen skal tilpasse sig efter vores behov. Og når vi ikke lægger mærke til det og bare fylder mere og mere på, hvor går grænsen så? Det er de tanker og den debat, som jeg gerne vil starte med mit værk", understreger Camilla Berner.

Vandreblokken er en del af et værk med i alt fem sten, som indvies i forbindelse med Vestegnens Kulturuge i september. De andre sten står i Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.