Inviterer erhvervslivet til digital nytårskur

"Selv i en Corona-tid med mange benspænd og begrænsninger har vi noget at fejre, men vi har også udfordringer på den anden side af krisen, som vi bedst løser ved at vende tingene i fællesskab, erhvervslivet har brug for en stærk kommune, og kommunen har brug for et stærkt erhvervsliv", siger borgmester Steen Christiansen.