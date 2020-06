Fængselsparken er et fantastisk område, som man sjældent får lejlighed til at se. Foto: Kulturøkologisk Forening

Invitation: Kom med en tur i fængselsparken

Rundt om fængslet har træer og buske i al fredsommelighed udviklet sig i årtier. Faktisk er området i dag en park med varieret beplantning, høje gamle træer, lukkede tætte bevoksninger, store åbne plæner, frugttræer og to gamle vandhuller - alt hvad der skal til for at være en flot gammel park, som vi ikke har mage til noget sted i Albertslund.

"Det er et fantastisk område. Sjældent ser man så spændende et område midt i en by. En fin gammel kulturhave som er ved at blive overtaget af naturen. Her mødes natur og kultur - med inspektørhaven der har udviklet sig til bøgeskov, gammeldags podninger, sjældne kæmpestore træer og de to søer, der oprindelig var branddamme".