Intet afgjort om AMC: Forslag om at blive stemt ned - sagen sendt videre

Temamøde med to udvalg bragte ingen afklaring. Partierne bag budgetforliget for 2019 er indkaldt til møde søndag

Albertslund Posten - 10. juni 2020 kl. 11:45 Af Finn Due Larsen

Det er stadig helt uvist, hvad der skal ske med Albertslund Motorsports Center (AMC).

Der kom ingen afklaring efter et temamøde og to udvalgsmøder på rådhuset tirsdag, hvor både Miljø- og Byudvalget og Børne- og Skoleudvalget, deltog.

Som omtalt på sn.dk/albertslund i går havde forvaltningen fremlagt en indstilling om at flytte AMC til Stadion. Samtidig havde Det Konservative Folkeparti et forslag om at AMC skulle blive hvor det er.

Det konservative forslag blev bragt til afstemning, med resultatet 3-3, og dermed bortfaldt forslaget.

"Sagen er nu sendt videre til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Her drøfter vi den nærmere og træffer en beslutning", siger borgmester Steen Christiansen efter temamødet og de to udvalgsmøder.

Han ønsker ikke at gå nærmere ind i, om han tror mest på en placering som i dag eller på Stadion - eller en helt tredje mulighed.

"Det har jeg ikke nogen holdning til", siger Steen Christiansen.

"Nu går der en afklarings-proces i gang, og så træffer vi beslutningen der."

Forslag stadig i spil Selv om det konservative forslag blev stemt ned, er det i den tekniske, politiske proces stadig i spil. For partiet valgte også at bede om at få dette forslag sendt med videre til behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Derudover er partierne bag budgetforliget for 2019 indkaldt til et møde på søndag. Det er Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Alternativet.

"Vi vil gerne se nærmere på de muligheder der er, ud fra den aftale der blev indgået dengang", siger Steen Christiansen.

Det var ved dette forlig, at beslutningen om at opføre boliger ved Hyldagergrunden blev truffet, og som betød, at AMC fik besked om at man ikke kunne blive på sin nuværende placering.

Hvad nu? At sagen er kompliceret og fyldt med modsatrettede interesser, har været kendt længe. AMC og folkene omkring ønsker mest af alt at blive hvor de er, men har accepteret en flytning med brug af elcross-maskiner.

Men en gruppe, Stadion Uden Motorsport, kæmper hårdt imod en placering her.

Den socialdemokratiske gruppe er splittet i spørgsmålet, og efter temamødet er der stadig usikkerhed hos de øvrige partier om hvad der nu skal ske:

"Men jeg tror ikke på, at placeringen på Stadion bliver til noget", siger Lars Gravgaard Hansen (Kons.).

Han vil ikke afvise, at en tredje mulighed kan dukke op. Men det tror Allan Høyer (DF) ikke på:

"Jeg tror, som jeg også har sagt tidligere, at klubben bliver lukket. Desværre. Man har intet andet alternativ til den nuværende placering end Stadion."

Økonomiudvalget mødes 15. juni, og det sidste møde i kommunalbestyrelsen inden sommerferien er 18. juni.

Redaktionen håber også at kunne indhente en kommentar fra Vivi Nør Jacobsen (SF), fungerende formand for Miljø- og Byudvalget.