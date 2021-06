Foto: Jørgen Chr Jørgensen

Intervare svarer igen på kritik: Urigtige påstande

Vi har ikke brudt sociale klausuler, skriver firmaet i en redegørelse

03. juni 2021

De påstande, der er fremsagt om Intervare A/S, er urigtige.

Sådan lyder det fra firmaet, efter det har mødt hård kritik for sine arbejdsforhold.

Københavns Kommune har fremlagt en undersøgelse, der skulle vise massiv underbetaling og alvorlige arbejdsmiljøforhold for chauffører i Intervare A/S, som Nemlig.com er datterselskab til.

Det har også medført kritik i Albertslund Kommune. Her har borgmester Steen Christiansen, som omtalt i AP i denne uge, givet Intervare A/S 10 dage til at dokumentere ordentlige forhold.

Men i en redegørelse til Københavns Kommune afviser Intervare A/S beskyldningerne, herunder påstandene om, at Intervare har brudt Københavns Kommunes sociale klausuler.

"Ikke korrekt" "Grundlaget for Københavns Kommunes konklusioner er ganske enkelt ikke korrekt. Derfor har vi nu sendt en omfattende redegørelse til kommunen, hvor vi tilbageviser de urigtige påstande, der er blevet fremsat," siger Stefan Plenge, der er adm. direktør i Intervare A/S, i en pressemeddelelse fra firmaet.

Københavns Kommune har beskyldt firmaet for at bryde de sociale klausuler på to væsentlige områder.

Herunder at de transportfirmaer, der bringer varerne ud for Intervare, er at betragte som lønmodtagere hos Intervare i stedet for selvstændige vognmænd. Samt at der skulle være foregået underbetaling på transportområdet som følge af, at kommunen havde antaget, at den daglige arbejdstid var på 12 timer uden pauser, for dem som bringer varerne ud mandag til fredag.

Ingen af delene er rigtige, lyder svaret fra firmaet.

"Intervare er en dansk virksomhed med ordnede forhold og herunder overenskomst for sine medarbejdere i varehuset. Medarbejderne, der pakker varer, tjener mellem 29.100 kr. og 42.500 kr. om måneden plus feriepenge for en 37 timers arbejdsuge afhængig af, hvornår på døgnet man arbejder", siger Stefan Plenge, og fortsætter:

"Al transport af selskabets varer har siden opstarten af samarbejdet med Københavns Kommune for 20 år siden, været udliciteret til selvstændige vognmænd. De vognmænd, der forestår udbringningen af varerne til borgerne i Københavns Kommune, har et overskud på ca. 45.000 kroner om måneden med en arbejdsdag på cirka 8 timer mandag til fredag i dagtimerne. Dette beløb er opgjort efter, at vognmanden har afholdt udgifter til varevogn, brændstof, forsikringer etc. Vi har dermed sikret vognmændene en god betaling for det vigtige stykke arbejde de udfører. En betaling der i øvrigt er højere, end hvis de havde været ansat som chauffører og aflønnet efter overenskomst."

"Gå i dialog" Han forklarer, at han forventer, at Københavns Kommune "nu går i dialog med Intervare, så de misforståelser der er opstået hos kommunen kan blive opklaret og det gode samarbejde kan fortsætte", som han formulerer det.

Intervare er også af AP blevet forelagt kritikken fra Albertslund Kommune. Den ønsker firmaet ikke at kommentere på specifikt, men henviser til den pressemeddelelse firmaet har sendt ud.

