Ingen røg i arbejdstiden i Albertslund Kommune 43 kommuner har indført røgfri arbejdstid. Fra 1. august følger Albertslund Kommune trop og gør al arbejdstid røgfri.

arbejdsmiljø Der er sikkert mange, der er rygende uenige i at det skal være sådan. Men allerede ved årsskiftet blev arbejdstiden på Albertslund Kommunes skoler røgfri. Fra 1. august følger resten af Albertslund Kommunes arbejdspladser med - det betyder, at al arbejdstid i Albertslund Kommune er røgfri fra den 1. august 2020. Kommunaldirektør Jette Runchel siger om beslutningen, som kommunalbestyrelsen har truffet:

"Tobaksrygning er den enkeltfaktor, der har den største negative indflydelse på danskernes helbred. Derfor ønsker vi nu i Albertslund Kommune at sikre vores medarbejdere et røgfrit arbejdsmiljø og forebygge skader af rygning. Vi ønsker at sende et positivt signal til vores borgere, herunder børn og unge i kommunen ved at være gode rollemodeller ved ikke at ryge. Det handler kort fortalt om sundhed og vise vejen."