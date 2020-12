Ingen julehygge og julebanko i Birkelundladen

Arrangementet i Birkelundladen 9. december er aflyst. Det meddeler Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard.

Det var ellers planlagt, at der skulle julehygges til tonerne af The Swinging Sisters og derefter spilles julebanko.

Men som Knud Tietgen Lund fra foreningen siger:

”På grund af de nye restriktione,r som myndighederne mandag har udsendt, er arrangementet desværre aflyst. Købere af billetter til arrangementet via billet.dk får automatisk refunderet deres billetpris via kortet der er brugt ved betalingen”.