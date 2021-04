Der kan stadig testes i MusikTeatret.

Ingen genåbning: Høje smittetal tvinger Albertslund til at lukke skoler, SFO og klubber

Styrelsen for Patientsikkerhed i eftermiddag, mandag den 5. april, kontaktet Albertslund Kommune med et påbud om at skolerne lukkes frem til den 11. april, fordi incidenstallet er for højt

Albertslund Posten - 05. april 2021

Styrelsen for Patientsikkerhed har til eftermiddag, mandag den 5. april, kontaktet Albertslund Kommune med et påbud om at skolerne skal lukkes, fordi incidenstallet er over 200, og det er for højt. Derfor skal skolerne som et præventivt tiltag lukkes.

Det oplyser Albertslund Kommune på sin hjemmeside.

”Vi beklager meget, at vi tidligere meldte noget andet ud. Vi havde glædet os, ikke mindst på børnenes vegne, til at de igen kunne komme i skole. Påbuddet om at lukke skolerne gælder i første omgang frem til den 11. april. Det betyder altså, at skolerne er lukket for alle klassetrin i den her uge inkl. SFO'er og klubber”, oplyser kommunen. Det gælder altså ikke dagtilbud som vuggestuer, dagpleje, børnehave.

Nødpasning Der tilbydes nødpasning for børn til og med 4. klasse. Efter følgende retningslinjer:

1) hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.

2) der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.

Alle forældre opfordres til at holde deres børn hjemme, men der vil være nødpasning som ovenfor beskrevet, hvis forældre på ingen måde har andre pasningsmuligheder.

Smitten skal ned ”At smittetallene i Albertslund er stigende, er noget vi skal tage alvorligt. Det er derfor vigtigt, at vi alle følger retningslinjerne om ikke at samles for mange, have god håndhygiejne osv. Og så er det vigtigt at blive testet ofte, når man ser mange mennesker - f.eks. når man går på arbejde, dyrker idræt og skole. Det er den måde, vi kan få inddæmmet smitten og dermed få smittetallet til at falde igen og forhåbentlig få børnene tilbage i skole i næste uge igen”, meddeler kommunen påp sin hjemmeside.

Man kan stadig få et overblik over testmuligheder i Albertslund og omegn her på kommunens hjemmeside, www.albertslund.dk/test

Liberale erhverv kan godt åbne Ifølge Albertslund Kommunes informationschef, Janus Enemark Nissen, gælder på buddet udelukkende skoler, SFO'er og klubber.

"Det ser ud som om, de liberale erhverv godt kan åbne", meddeler han i en kommentar på Facebook.