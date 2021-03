11. april har Kræftens Bekæmpelse landsindsamling, og der er brug for indsamlere. Arkivfoto: Kræftens Bekæmpelse

Send til din ven. X Artiklen: Indsamling for kræftforskningen: Flere skal overleve kræft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indsamling for kræftforskningen: Flere skal overleve kræft

Der er brug for indsamlere, når Kræftens Bekæmpelse har den årlige landsindsamling. Indsamlingen foregår både fysisk og digitalt

Albertslund Posten - 11. marts 2021 kl. 05:36 Kontakt redaktionen

indsamling Hver tredje af os får kræft, inden vi fylder 75 år, så de fleste får sygdommen ind på livet på et eller andet tidspunkt. Og i år er der endnu mere brug for opbakningen fra de mange indsamlere 11. april:

"2020 har været et hårdt år for os alle. Men for mennesker ramt af alvorlig sygdom som kræft, har det været hårdt i særdeleshed. Mange har levet isoleret, turen på hospitalet til undersøgelser, svar og behandlinger er foregået alene, og den usikkerhed, som coronaen har bragt med sig, har sat dybe spor hos mange patienter og pårørende. Kræft holder ikke pause, selvom der er corona, så også i år har vi brug for en masse indsamlere til at støtte op om kræftsagen", siger Yvonne Monrad Rasmussen, som er indsamlingsleder i Albertslund.

Coronasikker indsamling

Indsamlingen kommer til at foregå både fysisk og digitalt, og den bliver afholdt efter alle myndighedernes anbefalinger. Kræftens Bekæmpelse følger udviklingen tæt og er klar til at lave ændringer, hvis situationen udvikler sig.

"Sidste år måtte vi flytte landsindsamlingen fra marts til august på grund af corona-pandemien. I august var smittetallet så lavt, at det langt de fleste steder var sikkert at gennemføre en fysisk indsamling med håndsprit, mundbind og afstandsmarkeringer", fortæller Finn Christensen, projektleder for Landsindsamlingen i Kræftens Bekæmpelse, og tilføjer, at de samme værnemidler naturligvis bliver stillet til rådighed i år.

"Vi har mange gode erfaringer fra sidste år at trække på og føler os godt rustede til at gennemføre en coronasikker indsamling - både fysisk og digitalt."

Derfor er din støtte vigtig

De penge, der kommer ind ved Landsindsamlingen, går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med at yde gratis rådgivning og støtte til patienter og pårørende, til forskning og forebyggelse.

Kun tre procent af Kræftens Bekæmpelses indtægter stammer fra det offentlige. Resten af indtægterne er afhængige af dig og andre, der vælger at støtte sagen, og som samtidig er med til at sikre, at færre får kræft, at flest muligt overlever kræft, og at mennesker ramt af kræft får et godt liv med eller efter kræft.

"I Albertslund er der tradition for, at mange støtter op om indsamlingen, enten som indsamler eller ved at give et bidrag. I 2020 blev der i Albertslund indsamlet godt 57.000 kr. Det var et rigtig flot resultat, ikke mindst set i lyset af, at der - udover corona-situationen - var en hedebølge i gang på indsamlingsdagen. Så mange albertslundere var ude og nyde vejret, og derfor ikke hjemme, da indsamlerne kom forbi", siger Yvonne Monrad Rasmussen.

Alle kan melde sig som indsamler til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling.

Man melder sig som indsamler på 7024 2021 eller gå ind på www.indsamling.dk

Få yderligere information hos Yvonne Monrad Rasmussen på telefon 2096 2348.