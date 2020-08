Lene Radsted.

Send til din ven. X Artiklen: Indlæg: Vi skal værne om vores kirke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indlæg: Vi skal værne om vores kirke

Albertslund Posten - 31. august 2020 kl. 06:22 Af Lene Radsted, medlem af menighedsrådet i Herstedvester Sogn og formand for kirkegårdsudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi skal værne om vores kirke og vores religion. Medlemsprocenten er på kun 52% i Herstedvester Sogn.

Jeg synes folkekirken er en vigtig del af vores liv og vores identitet. Som formand for kirkegårdsudvalget har jeg sammen med kirkegårdslederen og kirkegårdspersonalet ansvar for vedligeholdelsen af både den gamle kirkegård omkring Herstedvester Kirke og den nye, cirkelformede kirkegård, der blev anlagt i slutningen af 70'erne. Begge kirkegårde benyttes også af Opstandelseskirken i Albertslund, og på den nye kirkegård er der forskellige områder til urne- og kistebegravelser. Der er også en muslimsk begravelsesplads på den nye kirkegård.

Jeg har altid interesseret mig for kirkegårde og nyder den fred og ro, der hersker på en kirkegård og har aldrig syntes, at det var et uhyggeligt sted. Kirkegården er jo et kulturhistorisk sted, der fortæller noget om den egn, man befinder sig i. I kirkegårdsudvalget arbejder vi til stadighed på, at kirkegårdene fremstår velholdte, så de også fungerer som et rekreativt og meditativt sted, hvor man kan sætte sig og kigge på blomsterne og nyde freden.

Jeg er et ud af de ni medlemmer af menighedsrådet, der står for driften af Herstedvester Kirke. Udover vedligeholdelse af kirkegården og kirkens bygninger har menighedsrådet også ansvar for kirkens personale og alle de sociale og kulturelle aktiviteter, som kirken tilbyder.

I min første tid i menighedsrådet var jeg slet ikke klar over, at der var så mange ting at tage stilling til.

Som medlem af menighedsrådet er man med til at træffe beslutninger, der har betydning for kirken og menigheden i mange år fremover. Det er et spændende arbejde at deltage i, og personligt har jeg lært meget i de år, jeg har været medlem. Derfor kan jeg klart anbefale alle interesserede at møde op til valgforsamlingen og lade sig opstille.

Alle folkekirkens medlemmer har stemmeret ved valget til menighedsrådet i det sogn, de tilhører. Valget finder sted i hele landet den 15. september, og i Herstedvester Sogn foregår det kl. 19 i Rytterskolen, Storstræde 22.