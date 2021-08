Inden lukketid: Gratis dobbeltkoncert på Birkelundgaard

Inden Kulturhuset Birkelundgaard holder lukket de næste seks uger for at andre foreninger kan bruge lokalerne, inviterer man til Kulturcafé-arrangement på søndag den 22. august. Og der bliver hele to koncerter samme dag.

Man kan fra kl. 15 høre duoen 10.000 Bees. Den består af Aime Bobruk fra Texas og René Gummer fra Mosede Strand.

Kl. 19 bliver der intimkoncert med Jacob Sveistrup og guitaristen Dennis Flacheberg.

”Vi har denne søndag fået livemusikken ind på scenen, og det er fordi vi har vores gode forbindelser blandt musikerne. Som mange kultursteder har sommeren været en kickstart med hjælp fra Kulturministeriet ”sommerpakke”. Det er derfor med stor glæde at også foreningen Kulturhuset Birkelundgaard kan være med. Det er denne støtte vi har fået andel i med hjælp fra gode musikalske venner”, siger Knud Tietgen Lund fra foreningen.

Støtten betyder, at foreningen Kulturhuset Birkelundgaard kan lave arrangementet under søndagens Kultur café med gratis adgang for alle. 14:00-16:30 og 18:00-20:30