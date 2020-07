Indbrudstyv ville bryde havevindue op - men så gik alarmen

Politiet fik tirsdag middag en anmeldelse om, at der netop var sket et indbrud i en villa på Rønne Allé.

En patrulje kørte til stedet, hvor det viste sig, at en tyverialarm i huset var aktiveret ca. kl. 12.40, efter at en gerningsmand havde brudt et havevindue op.

Muligvis fik alarmen tyven på flugt.

Københavns Vestegns Politi hører gerne fra vidner, som har set mistænkelige personer eller køretøjer i området omkring gerningstidspunktet, der er tirsdag den 21. juli ca. kl. 12,40. Ring på 4386 1448 døgnet rundt.