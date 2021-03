Vikarbudgettet i Albertslund var meget stort, og derfor besluttede man sig for at oprette sit eget, interne korps. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: Photographee.eu/Photographee.eu - stock.adobe.co

Idé til inspiration: Kommunen laver eget vikarkorps på plejeboligområdet

Albertslund Kommune er med i et inspirationskatalog fra KL, der skal dele gode idéer på ældreområdet mellem landets kommuner

19. marts 2021

Albertslund har været med før, og Albertslund er med igen i år.

KL (Kommunernes Landsforening) har netop udgivet et inspirationskatalog. Det rummer konkrete eksempler på, hvordan landets kommuner har fået gode idéer til nye tiltag og nye måder at organisere og tilrettelægge ældreplejen. Meningen er, som navnet antyder, at kommunerne kan lære af hinandens måder at gøre tingene på.

Det skal styrke kvaliteten for borgerne og for medarbejderne, og det kan samtidig give besparelser på tid og økonomi.

Internt vikarkorps I Albertslund har man etableret et internt vikarkorps på plejeboligområdet.

Plejeboligområdet i Albertslund Kommune havde gennem længere tid haft udfordringer med at overholde vikarbudgettet. Det betød færre vikarer, fortravlede medarbejdere og mindre kontinuitet blandt personalet hos borgerne. Det medførte at borgerne oplevede en lavere kvalitet i servicen.

Derfor fik man idéen med at oprette et internt vikarkorps pa plejeboligområdet, som især studerende indenfor sundhedsfaglige uddannelser, men også uddannelses- og jobsøgende er tilknyttet.

Det interne vikarkorps i Albertslund er organiseret ligesom et eksternt vikarbureau med et vikarbookingsystem. Herved springes hele det eksterne led over. Det gør arbejdsprocesserne bedre for koordinatorerne og lederne. Samtidig nyder vikarerne den samme fleksibilitet som hos eksterne vikarbureauer - de kan bestemme, hvornår de vil arbejde, og hvor de vil arbejde.

Trivsel og tilfredshed Erfaringen i Albertslund Kommune er, at det interne vikarkorps har øget trivslen og tilfredsheden blandt både beboere, pårørende, medarbejdere og ledere, oplyses det i idékataloget.

Brugertilfredsheden er steget og medarbejdertrivslen øget, er erfaringen.

"Det skyldes bl.a. at personalet i højere grad bruger deres tid pa kerneopgaven, og at der er skabt mere tryghed og kontinuitet i hverdagen, fordi personalet kender vikarerne, og vikarerne kender deres opgaver og arbejdsgangene i afdelingen. Den interne organisering har reduceret brugen af eksterne vikarer fra vikarbureauer med 50 pct., hvilket betyder, at budgetterne kan overholdes, uden at kvaliteten forringes", kan man læse i idékataloget.

Stor tryghed "Nu kender beboerne alle vikarerne, og det giver en stor tryghed og glæde både for beboerne og de pårørende. Og medarbejderne oplever en større forudsigelighed og ro ved at vide, hvem de skal pa arbejde med. Samtidig har vi frigjort ressourcer til langsigtet planlægning og ledelsesopgaver, og kompetenceudvikling af vores medarbejdere og vikarer", siger Mona Funch, leder af plejeboligområdet, Albertslund Kommune.

