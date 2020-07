Over 200 kom til Kulturøkologisk Forenings rundtur. Privatfoto

Artiklen: I kø for at komme ind bag hegnet til Vridsløselille Fængsel

"I vores vildeste fantasi havde vi ikke regnet med, at der kom 200 til rundvisningen i fængselsparken", lyder det fra Povl Markussen.

"Det er i virkeligheden en fantastisk og gammel park, vi i dag har liggende lige der i centrum af byen, og når 200 albertslundere møder op, så tyder det også på, at der er interesse for, at området officielt skal blive byens nye centrale park", lyder det fra Povl Markussen.

