"Jeg er meget taknemlig", sagde Pernille Bischoff efter at have fået overrakt januar måneds Helte-buket. Foto: Foto: Jørgen Brieghel.

Hverdagens Helte: Pernille er 'heltinde' for borgerne

"En torsdag jeg aldrig vil glemme", siger en rørt borgerrådgiver, Pernille Bischoff, efter at være blevet udnævnt som en af Hverdagens Helte

Albertslund Posten - 27. januar 2020 kl. 05:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Overraskelsen var tydelig, da det torsdag formiddag bankede på døren til et kontor på 2. sal på rådhuset.

Pernille Bischoff, borgerrådgiver, var i gang med det hun havde fået at vide var et møde. Men i virkeligheden var der arrangeret en overraskelse for hende.

For ind trådte APs udsendte, med blok, kamera og buket i hånden, som et bevis på at Pernille Bischoff skulle hædres:

"Til lykke - du er en af Hverdagens Helte!"

Møder i øjenhøjde At netop hun skulle have æren af at være titel-indehaver for januar måned her i 2020, skyldtes ikke mindst en indstilling fra Forældrenetværket Albertslund.

Her bliver især fremhævet hendes arbejde med at være bindeled mellem borgerne og kommunen. For det er netop det, der er Pernille Bichoffs funktion - borgere kan henvende sig til hende med alle slags problemer man måtte bakse med i forhold til kommunen.

Indstillingen blev læst op for en tydeligt overrasket Pernille Bischoff:

"Hun er hverdagens heltinde for mange, mange borgere, der endda står i en utrolig klemt situation. Udover de formelle juridiske kvalifikationer, så er hun eminent god til at møde borgerne i øjenhøjde og tage en ellers "meget stram og juridisk samtale" på en følsom måde, hvor mange borgere er gået lettede der fra", stod der blandt andet.

Forældre-ros Med i indstillingen fra Forældrenetværket Albertslund var også nogle inputs med ros fra forældre. En af dem har sagt:

"Pernille er rigtig god. Hun tager sagen alvorligt og taler mit sprog. Selvom det er en indviklet forklaring, så forstår hun, hvad jeg mener og handler, så man ved, at man er i trygge hænder. Hun er guld værd."

Man behøvede ikke denne formiddag på rådhuset at spørge Pernille Bischoff om hun var overrasket, og hvordan hun havde det med hæderen. For begge dele fremgik tydeligt af reaktionen:

"Det er en torsdag jeg aldrig vil glemme. Jeg er meget taknemlig", sagde hun rørt, og tilføjede:

"Jeg gør jo bare mit arbejde. Det her viser, at jeg har et rigtigt meningsfuldt arbejde."

Brug for rådgiveren? Pernille Bischoff er ansat af kommunalbestyrelsen, og har tidligere været borgerrådgiver for både Albertslund og Glostrup, men er nu udelukkende i Albertslund, 30 timer i ugen.

Hvis du har en sag med kommunen du gerne vil have hendes hjælp til, kan hun kontaktes på borgerraadgiver@albertslund.dk eller telefon 43 68 68 40. Man kan læse mere om borgerrådgiveren på Albertslund Kommunes hjemmeside, www.albertslund.dk/borgerrådgiver. Hvem er din hverdags-helt?

Hvem synes du fortjener at blive hædret som en af Hverdagens Helte? Send dit forslag, med begrundelse for hvorfor du mener det netop skal være ham/hende, til ap@albertslundposten.dk, skriv Hverdagens Helte i emnefeltet.



Eneste betingelse for at komme i betragtning er at vedkommende skal enten bo eller arbejde i Albertslund Kommune.