Hvad laver den hvide traktor på Hyldager Bakker?

"Siden jordmodtagelsen på Hyldager Bakker startede, har projektet været påvirket at den megen nedbør, som er konstateret i efteråret 2019, og som er forsat over vinteren og de første måneder i 2020", fortæller Merete Winther.

"Det blev derfor besluttet, at der skulle åbnes for modtagelse af jord i det nordlige område, hvor håndtering af våd jord er mulig på grund af store arealer uden skærpet krav til jordstyrken. Det nordlige område kan dog tidligst modtage jord fra 1. maj 2020, dels på grund af vilkår i Miljøgodkendelsen, og dels på grund af ledningsomlægninger i det nordlige område tidligst kan afsluttes i slutningen af marts 2020".

Merete Winther fortæller, at det derfor ikke længere er muligt at indbygge jord i det sydlige område, uden at det kommer til at berøre de områder, hvor der er skærpet krav til jordstyrken.