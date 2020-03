Husene sælges hurtigst i Albertslund

Boligerne sælges hurtigst i Albertslund. Pressefoto: EDC

Kommunerne omkring København præger top fem over steder, hvor salgstiden på villaer og rækkehuse i øjeblikket er lavest.

Albertslund Posten - 13. marts 2020

Der er fortsat godt gang i handlen på det danske boligmarked, og det afspejler sig også i de gennemsnitlige salgstider. Det fortæller Boligsidens Markedsindeks for februar måned, og her viser det sig, at det sted i landet, hvor husene sælges hurtigst, er i Albertslund Kommune.

Her tager det i gennemsnit 73 dage at sælge en villa eller et rækkehus, hvilket er landets laveste salgstid i februar måned. Øvrige kommuner omkring København som Egedal, Vallensbæk og Hvidovre følger dog lige i hælene med gennemsnitlige salgstider på henholdsvis 74, 79 og 88 dage.

"Ikke overraskende er det omegnskommunerne til København, som præger toppen af denne opgørelse. Det er kommuner, hvor husene er ekstra eftertragtet på grund af nærheden til hovedstaden og dermed den korte afstand til mange danskeres arbejdsplads. Det afspejler sig selvfølgelig i både salgspriser såvel som salgstider," siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden i en pressemeddelelse.

Hurtige handler

En salgstid på blot 73 dage er et godt stykke under landsgennemsnittet, som i øjeblikket ligger på 162 dage for villaer og rækkehuse.

Men aktuelt er der i alt 58 kommuner, der har en kortere salgstid end landsgennemsnittet.

"Det vidner om det høje aktivitetsniveau, som vi i øjeblikket ser på markedet for villaer og rækkehuse. Høj beskæftigelse og ikke mindst den lave rente har længe bidraget til en øget købelyst hos mange huskøbere, og når der er flere, der er klar til at købe, bliver husene også solgt hurtigere," siger Birgit Daetz.

Omvendt er der også steder i landet, hvor det tager væsentligt længere tid end de gennemsnitlige 162 dage at sælge en ville eller et rækkehus. Det er blandt andet tilfældet i flere yderkommuner som eksempelvis Tønder, Struer og Morsø, hvor det i øjeblikket tager henholdsvis 389, 356 og 329 dage i gennemsnit at sælge en villa eller et rækkehus.