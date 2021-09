Se billedserie Der blev sunget, danset og hygget. Privatfoto: Humlehusene

Humlehusene fejrede genåbning med stor høstfest

70 beboere i demensplejecentret havde en god dag med underholdning og københavnerpølser

Albertslund Posten - 10. september 2021 kl. 09:40 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

For første gang siden corona-epidemien lukkede ned for festlige arrangementer, fik demensplejecentret Humlehusene lov til at slå dørene op til høstfest. Der var dækket op til knap 70 mennesker i demensplejecentret Humlehusene, da beboere, pårørende og personale var inviteret.

Til arrangementet var inviteret gademusikanten Lars Grand, som under en corona-karantæne i foråret var ude og sprede glæde hos beboerne ved at spille ude foran beboernes haver.

Klokken 14 blev dørene slået op til Humlehusenes Flexsal, hvor der blev budt på kaffe og kage. Straks herefter spillede gademusikanten Lars Grand op til dans med sin harmonika, og han underholdt med hit såsom Four Jacks "Mandalay" og John Mogensens "Så længe jeg lever" til stor glæde for beboerne.

Efter koncerten stod Michael fra Schulstad Pølser klar til at servere pølser fra sin originale københavnerpølsevogn fra 50'erne. Det var et hit, og gourmet-pølsen med hjemmerørt tilbehør var noget så populær. Resten af eftermiddagen stod i musikken og dansens tegn, og der var enkelte beboere, som slet ikke havde lyst til at gå hjem, da festen sluttede.

Her er nogle reaktioner fra beboerne på dagens arrangement:

"Jeg kommer gerne igen næste år!" Beboeren Vera fra Hus B.

"Tak for et godt initiativ!" anonym pårørende til beboer i Humlehusene.

"Der er et stort stykke arbejde forbundet med en fest af denne størrelse, men tro mig når jeg siger, at vi allerede glæder os til at gøre det hele igen!" Aktivitetsmedarbejderen Kirstine Rattleff.

"Det er så skønt at se, at så mange pårørende er dukket op - og at nogen endda benytter anledningen til at få en sving-om med deres gamle far" Aktivitetsmedarbejderen Lærke Kristensen.

"Når jeg kigger rundt, kan jeg se, at alle sidder og smiler. Der er så god stemning her." Beboeren Lodwig (kvinde) fra Hus F