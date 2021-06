Hop på cyklen og tag ud og se nye bede

De popper op rundt om og alle steder i byen, de nye bede, der skaber mere biodiversitet. De er bygget op på forskellig vis, men fælles er, at der i dem er plantet en stor variation af blomster, så mange forskellige insekter har noget at spise fra foråret, hen over hele sommeren og ind i efteråret.

Her er græstørvene skrællet af, et nyt vokselag lagt ud, frø sået, plantemåtter lagt på i et hjørne, en stor træstamme "smidt" i et andet og fuglekasser sat op. Fra et anonymt område er det under forvandling til et nyt spændende byrum til glæde for planter, bier, sommerfugle og albertslundere.