Høslæt giver foder til dyr og styrker biodiversiteten

Vikingelandsbyen inviterer alle til at være med, når der holdes høslæt. Kom og høst græs ved Vikingebroen

17. august 2021

"Der er noget fascinerende over at kunne høste med en knivskarp le. Man bliver grebet af det", siger Klaus Mynzberg, leder af Vikingelandsbyen i Risby, mens han svinger en stor le med et knivskarpt æg over det høje græs på engen ved Vikingebroen.

På lørdag den 21. august inviterer Vikingelandsbyen alle til høslæt. Men hvad er så det?

"Høslæt handler om at høste det høje græs. Græsset lukker fuldstændigt af for bundvegetationen, men ved at fjerne græsset, giver det mulighed for, at andre planter og blomster kan vokse op og igen skabe grobund for insekter - og dermed bedre biodiversitet", siger Klaus Mynzberg.

"Det er noget af det, vi gerne har villet gøre fast en gang om året, og da vi søgte støtte til Vikingebroen hos Nordea-Fonden var det også et projekt, som de var meget begejstrede for. Vi startede i 2018, men har dog måttet holde pause på grund af corona. Nu er vi klar igen".

God form for naturpleje Der høstes med le, og Klaus Mynzberg fortæller, at vikingerne rent faktisk har arbejdet med le. Man gætter på, at de har brugt det til at rydde græsarealer og krat. Ligesom man gør i dag.

"Vi vil gerne holde det gamle håndværk i live, og det er faktisk blevet meget oppe i tiden, fordi det er en god form for naturpleje. Der findes deciderede høslæt-laug. Det kan man se, hvis man tjekker Friluftsrådets hjemmeside".

Når græsset er høstet, skal det tørre. Det sker med såkaldte høhække, der er lavet af trægrene og er en slags stativer, hvor man pakker græsset. Bundterne placeres oven på hinanden, og høhækkene er udført, så der kommer luft under græsset. Regner det, preller vandet af på de øverste lag - ligesom på et stråtag. På to-tre dage tørres græsset. Jo tørrere vejr og jo mere vind, jo hurtigere.

Det tørre græs lægges på loftet i staldbygningen i vikingelandsbyen. På den måde har man foder til dyrene vinteren over.

"Der er noget rigtigt over at kunne høste græsset, tørre og gemme det, bruge det som gratis foder til vores får, som så senere slagtes", siger Klaus Mynzberg.

Høslæt-dag Det arbejde inviteres besøgende nu til at tage del i den 21. august fra kl. 10-14. Man møder bare op og er med.

"Nogle er selv så optaget af at høste med le, at de har deres eget værktøj med. Men ellers låner man vores, og man får instruktion i, hvordan man skal bruge leen", fortæller Klaus Mynzberg.

"Der skal en særlig teknik til, så man skærer det bløde græs nede ved foden, hvor stænglen er hårdest. Vi har også børneleer, og børn fra 10 år er velkomne. Vi skal nok sørge for at de finder ud af det og tage vare på sikkerheden ved at holde afstand mellem folk", siger Klaus Mynzberg.

Der er forskelligt arbejde. Foruden selve høstarbejdet, kan man også tage del i at rive sammen og i at pakke græsset på høhækkene.

Der serveres kaffe, the og kage på dagen.