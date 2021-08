Hørte om biodiversitet

Poul Evald Hansen fra Danmarks Naturfredningsforening guidede en flok borgere på en naturtur ved Stensmosen. Og deltagerne fik blandt andet at vide, at biodiversitet i virkeligheden betyder mangfoldighed og variation i den levende natur på forskellige niveauer både i forhold til gener, arter og natur.

Poul Evald Hansen fortalte videre, at 60 procent af Danmarks landjord er opdrættet med for eksempel korn, som bliver brugt til foderproduktion, og at den ensartede form for opdyrkning ikke skaber gode vilkår for biodiversiteten"

Vi kan gøre en forskel

Et af de centrale budskaber på turen var at vi hver især kan gøre en stor forskel ved at plante forskelligartede planter, frugttræer og blomster i vores haver, og ved at gøre, plads til insekterne ved hjælp af for eksempel kvasbunker, eller insekthoteller som er nemme, at sætte op i haven på altanen.