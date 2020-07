Se billedserie Badesøen er et skønt sted at tage på udflugt. Arkivfoto: brie

Hjemme i ferien: Her er gode steder og attraktioner i Albertslund

Der er gode muligheder for oplevelser for dig der holder ferien hjemme i Albertslund. Agenda Centeret kommer her med nogle forslag

Albertslund Posten - 05. juli 2020 kl. 06:59 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommerferien er over os, og vi er nok mange, der i år skal tilbringe en del mere tid i og omkring Albertslund, end vi plejer. Men derfor behøver det nu ikke at blive kedeligt, for Albertslund har mange flere interessante steder, end man lige går og tror. Vi har her listet nogle af de særlige steder, som uden tvivl er et besøg værd i ferien.

Badesøen Kan du lide at bade, så har vi i Albertslund et af Nordeuropas bedste friluftbade, hvor man som vandhund sagtens kan få en hel sommerdag til at gå.

Vestskoven Er du mere til naturoplevelser, så er Vestskoven faktisk Danmarks største nye skov. I Vestskoven kan du udover at nyde naturen både se højlandskvæg og får, og nyde en fantastisk udsigt fra Herstedhøje. Ved Naturcenteret kan man lege på naturlegepladserne, låne en af deres bålhytter, og det er også muligt at overnatte i en af skovens shelters.

Vikingelandsbyen og Vikingebroen Er du interesseret i historie, så har vi i Albertslund Danmarks længste vikingebro og vej, der er 700 meters imponerende levendegørelse af vikingernes infrastruktur og håndværk. Ingen andre steder i verden kendes der til lignende rekonstruktioner. Tæt ved broen ligger Vikingelandsbyen, bl.a. med det meget imponerende langhus.

Skulpturbanken Kunstinteresserede bør lægge vejen forbi Skulpturbanken i Hyldespjældet. Skulpturbanken er en stor åben udstilling, hvor skulpturer af anerkendte billedhuggere vises på torve og pladser i boligområdet. Her er værker af 40 billedhuggere fra Danmark, Frankrig, Holland og Sverige. En alternativ kunstoplevelse, hvor man udover skulpturer også kan opleve Hyldespjældets mange miljøtiltag, høns, fugle og fantasifulde legepladser.

De glemte kæmper I afdelingen for skattejagt, der også egner sig godt til børn, er der kunstneren Thomas Damsbos 7 glemte kæmper, hvoraf de to gemmer sig i Syd, på Høegsbjerget og på bredden af Tueholm sø.

Gratis minigolf For de mere legesyge konkurrencemennesker er der gratis minigolf i Albertslund Centrum hver lørdag i juli.

På tur med Signe og Povl Dette er bare nogle af de mange spændende steder, Albertslund har at byde på. Der er dog mange flere. Dem kan du høre om i de små film, som Agenda Centeret har lavet. I alt er det blevet til 42 med spændende historier fra byen. Her kan du høre om Albertslunds største træ, Slaggebjergene, Biotopia, Risby losseplads, Herstedhøje, Bomhuset og mange flere. Filmene kan findes på Facebooksiden I Love Albertslund og på www.agendacenter.dk, hvor der også er et kort, du kan cykle efter, når du skal ud og opleve stederne.