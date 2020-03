Hjælp til virksomheder der er tvunget i knæ af corona

Små og store virksomheder er hårdt trængt af de tiltag der er sat i værk for at forhindre udbredelsen af corona-smitte.

For at give en håndsrækning til virksomhederne, har Albertslund Kommune opdateret sin hjemmeside med en række vejledninger og råd. Det er på albertslund.dk

Virksomheder kan bl.a. søge midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat.

Der er mulighed for midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked i tilfælde af, at medarbejderes må sendes hjem.

Regeringen er snart klar med en hjælpepakke til virksomhederne.

Man kan få hjælp til sygedagpenge og refusion.

Man kan få forlænget betalingsfristen for AM-bidrag og A-skat.

Oversigten har linkes, så man kan søge mere information om de enkelte muligheder.

Endelig er der links til forskellige netværk - det gælder Væksthus Hovedstaden og BID-netværkene.