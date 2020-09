Historisk: Alle partier er med i budgetforliget

"Jeg vil gerne sige tak til partierne for et positivt og konstruktivt forhandlingsforløb, hvor alle har bidraget til at få enderne til at mødes", siger borgmester Steen Christiansen (Soc.). "Med budgetaftalen sætter vi en langsigtet retning for et socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt Albertslund. Vi sætter 31,5 mio. kr. af til velfærd på en række områder, hvor vi ved, at der er et stigende behov. Samtidig tager vi med det største anlægsbudget i mange år for alvor fat i at sikre den infrastruktur, der skal understøtte den ambitiøse byudvikling, som Albertslund står midt i og som vil fortsætte de næste mange år. Albertslund skal være en tryg og attraktiv by. Det skal den her budgetaftale med bred opbakning bidrage til.”

Det siger partierne

Helge Bo Jensen fra Enhedslisten siger om baggrunden for at gå med i budgetaftalen:

"For første gang i årtier er der indgået et budgetforlig, der indeholder konkrete forbedringer for både miljø og velfærd. Vi er særligt glade for, at det lykkedes at komme igennem med et forslag om gratis tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere. Vi håber og regner med, at den præcise ordning kommer hurtigt på plads, så de første kan få adgang til tandbehandling i løbet af det kommende år. Derudover er vi glade for, at der er afsat flere penge til det boligsociale arbejde, til en plan for at få solceller på kommunens tage, at der er penge til plantning af mere skov – og at hastigheden på de fleste af kommunens veje nedsættes til 50 km/t, så det kan være med til at begrænse støjen. Vi håber at den vedtagne whistleblowerordning kan få problematiske forhold frem i lyset – og være med til at sikre, at alle kommunens borgere, uanset om det er i børnehaver, skoler, i jobcenteret eller på plejehjem, får den gode og respektfulde behandling, de har krav på. Det ærgrer os, at det trods de mange ord om at satse på folkeskolen ikke er lykkedes at afsætte flere ressourcer til undervisningen. Her har det kun været muligt at undgå yderligere nedskæringer."

Allan Høyer (DF) glæder sig også over at være med i budgetaftalen:



”DF er glade for at være en del af budgetaftalen i år. Budgettet er hjulpet godt på vej af et par solide engangstilskud og den nye udligning kommunerne imellem. Det har givet mulighed for en bred vifte af styrkende og udviklende tiltag som nu blot skal omdannes til handling. Vi er klar til at løfte vores del af opgaven.”

Leif Pedersen (SF):

”At tage bedre hånd om trygheden i byen, har været afgørende for SF. Vi har budt ind initiativer der forebygger kriminalitet, givet en pulje til skolernes trivsel og lagt en plan for faste teams med kendte hjælpere i hjemmeplejen. Vi har fået et program for efteruddannelse og sikret en bedre økonomi på socialområdet. Biodiversiteten bliver styrket så byen blomstrer og summer mere fremover. Nybyggeri skal ske uden at træer mejes ned via en træpolitik og bod. Vi glæder os over et budget med bred tilslutning, der peger fremad med grønne budgetter og en realisering af SF’s mangeårige mål om at stoppe stigende støj i vores by.”

Lars Gravgaard (Kons.):

”Det Konservative Folkeparti er igen med i budgetforliget og kan se tilbage på nogle hårde forhandlinger, men sådan er det når alle skal blive enige. Vi er specielt glade for at budgettet fastholder fokus på byudviklingen og det, at gøre Albertslund attraktiv. Dette er der afsat penge til. En mærkesag for os, og andre, var en fortsat professionel drift af Musikteatret, dette blev sikret via budgetaftalen og det samme gjorde den fortsatte kommunale drift af ridecentret. Styrkelse af PPR, Skolevalg, indsatsen for flere unge i erhvervsuddannelse, støjbekæmpelse og fortsættelse og udvidelse af nytteindsatsen er områder som vi, også ser med tilfredshed på.”

På vegne af Venstre siger Sofie Amalie Buhl Blomsterberg:

”I Venstre er vi meget tilfredse med budgetaftalen. Vi har fået væsentlige indrømmelser med i teksten og sat solide Venstre aftryk. Vi har fået afsat penge til en ny kunstgræsbane i Syd ved BS72 baner, samt penge til en renovering af den gamle svømmehal ved Herstedvester Skole. Vi er meget glade for der nu endelig er afsat penge til de to ting, som vi længe har kæmpet for. Vi har fået skrevet ind, at vi skal kigge på, hvordan der kan etableres turboforløb på vores folkeskoler, der skal gavne både de fagligt stærke og svage elever. Vi er også meget tilfredse med, at der er en tæt opfølgning på PPR området og, at vi skal sikre de korteste ventetider samt, at vi viderefører straks-aktiveringen af unge. Endeligt er vi meget glade for, at aftalepartierne vil arbejde for en nedsættelse af skatten.”

Kenni Flink (Alt.):

”I Alternativet er vi ikke blot glade men lettet over, at det ikke blev den kulturelle massakre, der var lagt op til. På kulturområdet er det særlig vigtigt, at det er slået fast at Musikteatret skal prioriteres og renoveres, samt at ridecenteret ses som et socialpædagogisk tilbud og der afsættes 7 mio. kr. til renovering. Derudover har alternativet fået en lang række indrømmelser, både omhandlende efteruddannelse af personale i forvaltningen, fokus på trivsel og sexisme samt analyser af hvordan vi bedst holder uddannede unge i kommunen frem for at blive kylet ud over kommunegrænsen, når de ikke længere kan bo på kollegierne. Den grønne bundlinje er også blevet utrolig ambitiøs - i fællesskab. Dog er vi her kede af, at der ikke sættes midler af til el-ladestandere, men vi er glade for et samlet progressivt grønt resultat af aftalen og takker for indsatsen til alle partier i kommunalbestyrelsen.”

Hediye Temiz (Rad.):

"Albertslund er en grøn kommune, og vi er gået til forhandlingerne for at få et grønnere budget. Derfor har det været vigtigt for os, at vi som kommunalbestyrelse nu forpligter os på at få lavet en plan for hvordan vores kommunale ejendomme kan gøres CO2-neutrale med udgangen af 2030. Desuden har vi også afsat nogle midler for at klimaløfte vores kommunale køkkener, og vi har nu fået en grønnere el-aftale der lever op til klasse B. Men at være en grøn kommune er ikke nok, for det skal også være trygt at færdes i vores by. Derfor glæder det os, at der nu er afsat nogle midler til, at der kan udvikles en række initiativer, så vi kan løse nogle af de udfordringer vi har i byen.”

Læs mere om budgetaftalen på kommunens hjemmeside, via dette link:

https://albertslund.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2021/budgetaftale-2021/