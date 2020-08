Herstedøster Kirkes kor synger i video om menighedsrådsvalget

I februar 2020 fik organist og leder af korskolen ved Herstedøster kirke, Anne-Kari Ferenczi en opringning fra landforeningen af menighedsråd, om hun og hendes kor fra Herstedøster Kirke kunne tænke sig at indspille kampagnevideoen "Brug din stemme" i forbindelse med det kommende menighedsrådsvalg. "Et tilbud der var svært at sige nej til" siger Anne-Kari Ferenczi

I midten af april ringede telefonen igen: "Kan I være klar til optagelse sidst på foråret?". Det ærlige svar til Advice ville have været nej, på ingen måde, men Anne-Kari valgte alligevel at tage chancen. På et par dage blev korarrangementet skrevet, men koret kunne på grund af forsamlingsforbuddet ikke samles i et hold. Med menighedsrådets opbakning og tilladelse gik koret i gang med små gruppeprøver og strenge restriktioner med afstand, sprit - og ingen sociale hyggepauser. "Jeg kunne mærke at pigerne var lykkelige for at få lov at mødes og synge igen. Samtidig var de de mest forsigtige og ansvarsfulde unge mennesker jeg har mødt i coronatiden. Man bør virkelig anerkende de mange unge mennesker der udviser samfundssind." siger den taknemmelige korleder.