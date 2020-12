Herstedøster Kirkes ungdomskor synger, og de akkompagneres af Royal Danish Brass. Pressefoto

Herstedøster Kirke rykker udendørs juleaften

Udendørs julegudstjenester med Royal Danish Brass og Ungdomskor

Albertslund Posten - 20. december 2020

Det er en hård tid vi lever i, og der er så mange ting vi ikke kan i denne corona ramte jul. En af de juletraditioner som for mange mennesker er et must den 24. december, er at gå i kirke. Det er her julefreden sænker sig, forventningens glæde og det store fællesskab mærkes, mens man synger de elskede julesalmer og hører juleevangeliet.

I mange kirker rundt om i landet har man derfor været kreative, blandt andet i Herstedøster Kirke, hvor planlægningen af juleaften begyndte allerede tidligt i efteråret, da det stod klart at den traditionelle jul ville blive aflyst.

Udendørs gudstjenester Julen i Herstedøster kirke bliver fejret med fire udendørs julegudstjenester. Herstedøster Kirkes ungdomskor har hen over efteråret øvet på julerepertoiret, og akkompagneret fornemt af Royal Danish Brass vil de den 24. december sørge for at ingen går hjem uden af komme julestemning.

Selvom gudstjenesterne vil være kortere end normalt, bør man være klædt godt på hjemmefra. De fremmødte skal sidde ned under gudstjenesten, og der vil være 100 stole med afstand. Det hele vil blive afviklet under betryggende forhold med afstand og efter sundhedsmyndighedernes retningslinierne. Der er ikke tilmelding. Den første gudstjeneste er særlig for børn.

Hvis man har lyst at øve sig lidt hjemmefra, er salmerne: Dejlig er den himmelblå (kun kl. 11.30), Det kimer nu til julefest, Et barn er født i Bethlehem og Dejlig er jorden.

Tiderne for udendørs julegudstjenester i Herstedøster Kirke den 24. december: : Kl 11.30 (for børn)præst: Gunilla Kromann Haarsted, 13.00 præst: Kasper Siegismund, 14.30 præst: Mette Hald Mikkelsen og 16.00 præst: Lars Kruse.

Hold øje med kirkens hjemmeside På grund af corona situationen opfordres man til at holde øje med kirkens hjemmeside www.herstedosterkirke.dk eller facebook vedrørende juleaftens gudstjenesterne i kirken.