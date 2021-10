Her står jeg: Vi skal tænke økosystemer ind

"Centrum har behov for en ændring. Man siger, at Albertslund er 60 procent skov, men man lukker sig inde i beton her. Der er brug for noget mere grønt i Centrum", siger han.

Albertslund har faktisk en del natur, og det er super vigtigt, at vi bevarer den natur, vi har. Naturen er vigtig for de individer, der lever i den, og er også afgørende som værktøj i kampen mod biodiversitets- og klimakriserne. Herudover er grønne områder også vigtige at bevare for os mennesker; vi er både fysisk afhænge af naturen, og samtidig er det gavnligt for vores mentale helbred at kunne befinde os i naturen. Jeg vil derfor kæmpe for at bevare vores skønne natur, sørge for bedre forhold for individerne, der lever i naturen, og gøre hvad jeg kan for at give endnu mere plads til naturen - også i centrum.