Der skal være plads til både den kommercielle kultur og undergrundskulturen. Albertslund skal blive ved med at favne begge dele, siger Kenni Flink. Foto: brie.

Send til din ven. X Artiklen: Her står jeg: Sæt skat op midlertidigt - og mere grønt erhvervsliv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her står jeg: Sæt skat op midlertidigt - og mere grønt erhvervsliv

Kenni Flink, spidskandidat for Alternativet, har valgt pladsen bag MusikTeatret som mødested

Albertslund Posten - 29. september 2021 kl. 06:06 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Kenni Flink har valgt at blive fotograferet på pladsen ved Rådhussøen foran MusikTeatret. Her har børn fra Billedskolen også skabt en stor installation, og netop kontrasten er vigtig, mener han:

"Der skal være plads til både den kommercielle kultur og undergrundskulturen. Albertslund skal blive ved med at favne begge dele", siger Kenni Flink.

"Kultur er vigtig, og især under corona har kultur været vigtigere end nogensinde. Alternativet vil styrke kulturen, og det går vi også til valg på."

Kenni Flink er 28 år og udlært tjener.

1. Hvad er dine tre vigtigste mærkesager?

1. Børn med særlige behov skal have den rigtige hjælp første gang.

En markant investering i PPR-området - det er både mere økonomisk og socialt mere bæredygtigt at tilbyde den rigtige hjælp, første gang, samt at det sikrer at der fortsat vil være socialpædagogiske tilbud som ridecentret og AMC i Albertslund. Forebyggelse og trivsel er vigtigere end byudvikling.

2. Albertslund har altid været en grøn kommune. Vi er gået forrest, og har vundet priser. Men vi må ikke dvæle ved fortiden i denne vigtigste tid for grøn omstilling. Alternativets aftryk for de sidste fire år er da også let at se; lade standere i almennyttige boligområder, ændring af indkøbspolitik til genanvendelsespolitik samt og biodiversitets-puljer i nyrenoverede lejeboliger. Vi vil fortsat arbejde for flere dyrknings-fællesskaber i boligområderne, afsøge muligheden for kommunale andels-solceller og el ladestandere samt arbejde for flere innovative og grønne virksomheder og de grønne arbejdspladser.

3. Byudvikling. Før vi udvider butikken, skal vi have styr på hvad vi har på hylderne. Derfor vil Alternativet sætte alle ikke-igangsatte udviklingsprojekter på timeout, for at få mere tid til at arbejde Albertslunds DNA ind i de nye bydele. Vi ønsker ikke en ny "Ødestad" i farbriksparken, men bydele med kunst og kultur i byrummet, plads til idræts-fællesskaber og grønne rekreative områder hvor der også er plads til dyrknings-fælleskaber.

2. Hvad er det bedste ved Albertslund, som du ser det?

Det bedste ved Albertslund er uden tvivl fællesskabet og den store lyst til at bidrage til en bedre by fra albertslunderne. Med omkring 300 foreninger er det da derfor også vigtigt at vi værner om kulturområdet og de muligheder albertslunderne har for at søge midler til at fremme lokale aktiviteter.

3. Hvor ser du den største udfordring for Albertslund? Hvordan skal den løses?

Den største udfordring er på vores socialområde, i børne- og familieafsnittet. Alt for mange familier ryger i en ond spiral ved ikke at blive tilbudt den nødvendige hjælp, med et utal af skiftende socialrådgivere som i nogle tilfælde har ført til borgere der er blevet skilt og mistet deres arbejde i kampen for deres barn, som også kan opleves som en kamp mod kommunen.

4. Hvad mener du der skal til for at styrke kommunens økonomi?

Der er ikke en "one-size fit's all" løsning på de økonomiske udfordringer vi står overfor. Alternativet ser gerne en midlertidig skattestigning for ikke at grave hullet for den offentlige service større, da det ofte er de ressourcesvage borgere der står som taberne ved forringede services. Derudover vil vi se på de massive udgifter på jobcenterfronten, og kigge ind i at fjerne "kan"-opgaverne som ikke er bestemt fra staten. Yderligere ønsker vi en markant øget indsats for at gøre klimaet til vores erhvervsliv markant bedre, være mere opsøgende og servicerettet kommune, herunder også mod flere grønne og socialøkonomiske virksomheder.

Er du enig med Kenni Flink og Alternativet? Vær med i debatten - send et indlæg på albertslundposten.red@sn.dk, husk navn og adresse.

Du kan også deltage i debatten på avisens Facebook-side, hvor artiklen her vil blive lagt op.

FAKTA om "Her står jeg" Op til kommunalvalget 16. november præsenterer vi i AP

spidskandidaterne for de partier og lister der stiller op.

Hver har valgt et sted til fotografering der betyder noget for dem i Albertslund, og alle får de samme fire spørgsmål: 1. Hvad er dine tre vigtigste mærkesager?

2. Hvad synes du er det bedste ved Albertslund?

3. Hvor ser ser du den største udfordring for Albertslund,

og hvordan skal den løses?

4. Hvad mener du der skal til for at styrke kommunens økonomi?

relaterede artikler

Her står jeg: Økonomien er den største udfordring 15. september 2021 kl. 06:05