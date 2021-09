AMC har formet mig til den jeg er i dag, siger Michael Melchert, der derfor har valgt at billedet skal tages i klubben. Hvor han altid kørte med nummer 10. Foto: fdl.

Her står jeg: Økonomien er den største udfordring

Michael Melchert, spidskandidat for Liberal Alliance, har valgt AMC som mødested i vores valg-serie

Albertslund Posten - 15. september 2021 kl. 06:05 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Da Michael Melchert, spidskandidat for Liberal Alliance, var bare 12 år gammel, kom han med i Albertslund Motorsports Center (AMC). Det blev til mange gode år i klubben.

"Det er en tid der har formet mig til den jeg er i dag"; siger Michael Melchert, der derfor har valgt at billedet skal tages i klubben.

Her er glæden over gensynet med gokart nummer 10 tydelig.

"Det var det nummer jeg kørte med i AMC", forklarer Michael Melchert, der er 48 år og uddannet erhvervsøkonom.

1. Hvad er dine tre vigtigste mærkesager?

1. Effektivisere ledelse og administration. Albertslund Kommune har alt for høje udgifter til bureaukratiet, hvor særligt de store udgifter til ledelse og administration, samt til unødvendige projekter der ikke styrker velfærden, hvilket koster kommunen 40 millioner kroner for meget hvert år.

LA vil sætte et større politisk fokus på, at få nedbragt udgifterne til et gennemsnitlig niveau for landets kommuner, så Albertslund sparer mindst 40 mio. skattekroner på bureaukratiet årligt.

Albertslund har nu i over et årti, ligget blandt landets dyreste kommuner på området, havde man effektiviseret det for 10 år siden, havde kommunen kunne spare over 300 millioner kroner i perioden.

2. Flere i job. Albertslund Kommune har alt for mange jobparate ledige, sammenlignet med landets øvrige jobcentre. Albertslund Jobcenter er blandt landets fem dårligste, til at få ledige dagpengemodtagere i job.

Jobcenteret har brugt millioner af kroner på at styrke bureaukratiet, og ligger blandt landets bedste, til at afholde samtaler til tiden, men effekten er udeblevet og Jobcenteret formår ikke at få de jobparate ledige i job. Dette til trods for, at arbejdsmarkedet mangler arbejdskraft og har mange ledige stillinger som er ubesatte, også jobs som ikke kræver uddannelse. LA vil flytte fokus væk fra bureaukrati i Jobcenteret, til prioritering af en hurtig og effektiv jobformidling, som giver en markant nedgang af jobparate ledige i kommunen.

3. Styrk kernevelfærden. Det sidste årti har medførte store forringelser på kernevelfærden i Albertslund grundet dårlig økonomistyring. Det har medført unødvendige besparelser på de borgernære service tilbud, hvor klubber og institutioner, familie- og sundheds indsatser, handicap og ældre området, samt skoler og specialtilbud alle har mistet kvalitet i indsatserne, eller oplevet direkte nedlukninger.

LA vil vende den udvikling, besparelser fra effektiv nedbringelse af bureaukratiet i ledelse, administration og unødvendige projekter, samt de økonomiske gevinster fra flere ledige hurtigere i job, skal bruges til et tiltrængt kvalitetsløft af kernevelfærden.

2. Hvad synes du er det bedste ved Albertslund?

Det bedste ved Albertslund er borgerne og byens stærke sammenhold. Albertslund har en landsby-følelse over sig, trods kommunen geografisk ligger i Storkøbenhavn, så er følelsen af nærhed og tæthed med sine medborgere i byen stor. Det er et enormt positivt træk ved Albertslund, og giver byen og borgerne en fælles værdi og identitet.

Albertslund er en stolt by på vestegnen, ikke blot en forstad, men en levende by for alle aldre.

3. Hvor ser ser du den største udfordring for Albertslund, og hvordan skal den løses?

Den største udfordring for Albertslund er klart byens økonomi, som de sidste årtier er gået ned af bakke og er blevet styret politisk dårligt. Albertslund har så mange gode kerneværdier, om det gode børne-, unge- og familieliv, men desværre har man politisk ville omfavne alverdens ideologiske agendaer og tidens politisk korrekte dagsordner, hvilket har fjernet fokus og penge fra de simple og langtidsholdbare kerneværdier i byen.

Den socialistiske brede malerpensel, som man nu i årtier har brugt til at smøre byens økonomi ud over helt unødvendige ideologiske ambitioner, har været dyr, ødelæggende og skal stoppes. Det har kostet byen og borgerne dyrt, både i form af gentagende skattestigninger, mistet kvalitet i kerneværdierne og den borgernære velfærd.

4. Hvad mener du der skal til for at styrke kommunens økonomi?

Liberal Alliance mener Albertslund skal føres tilbage til de gode kerneværdier, hvor en effektiv og prioriteret økonomistyring skal nedbringe bureaukratiet og udgifterne dertil betragteligt.

De mange knopskydninger af projekter og tiltag, som dræner skattekronerne uholdbart i kommune kassen, og som ikke direkte bidrager til den borgernære kernevelfærd, skal nedlægges.

Skattekronerne skal flyttes tilbage til borgerne og den borgernær velfærd, tilbage til byens kerneværdier om det gode nærværende børne-, unge- og familieliv.

