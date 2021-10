Det her har altid været og er et fantastisk sted for børn og unge, siger Lars Gravgaard Hansen om Storagergård. Foto: Jørgen Brieghel.

Her står jeg: Fuld fokus på at tiltrække nye borgere

Lars Gravgaard Hansen, konservativ spidskandidat, har sat AP stævne ved Storagergård

Albertslund Posten - 13. oktober 2021 kl. 06:15 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Storagergård er et sted, der har stor betydning for Lars Gravgaard Hansen, og derfor skal billedet til AP tages her.

"Det her har altid været og er et fantastisk sted for børn og unge", siger spidskandidaten for Det Konservative Folkeparti, og uddyber:

"Rent faktisk har jeg leget her som barn. Vi boede i Glostrup, og dengang var det en bondegård, vi legede på høloftet. Så min tilknytning går langt tilbage. Da vi selv fik en datter, begyndte hun også at gå på Storagergård, og jeg blev valgt ind i forældrebestyrelsen, hvor jeg fulgte stedet tæt. Jeg har også solgt juletræer her og været meget knyttet til stedet. Faktisk var jeg medlem af Storagergård 12 måneder efter, at min datter havde meldt sig ud. Storagergård fylder 50 år i denne måned, og jeg har naturligvis meldt mig til jubilæumsfesten - og har lovet at sige et par ord".

Lars Gravgaard Hansen er 61 år og leder i it-virksomheden Global Connect.

1. Hvad er dine tre vigtigste mærkesager?

Ældreområdet, børneområdet og byfornyelsen.

Ældreområdet: Vi skal væk fra at tænke økonomi før mennesket. Vi har med mennesker at gøre og Vi politikere skal definere den service vi vil tilbyde og så skal forvaltningen efterfølgende rådgive os i, hvordan vi kan få pengene til at slå til. Mennesker før systemet! Vi skal inddrage dem i beslutninger der vedrører deres hverdag og sikre dem reelle frie valg. Fordi man er blevet ældre har man ikke mistet lysten til kvalitet og en spændende hverdag.

Børneområdet. Både på dagtilbudsområdet og skoleområdet bruger vi mange penge, sat i forhold til landsgennemsnittet, så alt burde være i skønneste orden, men det er det ikke, det kan og skal blive bedre. Gennem de sidste fire år har vi desværre oplevet mange frustrerede forældre til børn i dagtilbuddet og resultaterne i afgangsklasserne er blandt landets dårligste. Vi skal have analyseret hvordan vi bruger pengene og gøre forbruget transparent. Vi skal sikre frie valg til forældrene så de blandt andet kan passe deres eget barn med tilskud til pasningen. Kvaliteten i dagtilbuddet er andet end antallet af pædagoger, der skal fokus på alt - bygninger, omgivelser, legepladser og personalet.

Byfornyelse. Vi står ved en skillevej og skal beslutte om vi vil afvikle eller udvikle kommunen. Vi vil udvikle og derfor er vi opsatte på at byudviklingen skal fortsætte for at sikre nye og flere borgere til Albertslund. Vi er ikke bange for at bygge i højden, men omvendt, så mener vi ikke at vi bare skal bygge højt. Vi skal gøre det der, hvor det giver mening. Uanset hvad der skal bygges, så skal æstetikken i fokus. Vi skal bygge bygninger med fokus på bæredygtighed og bygninger vi kan være stolte over, også om 50 år! Albertslund er inde i en rivende udvikling, og den ser vi gerne fortsætte så økonomien kan komme på fode og så vi ikke er så afhængige af alle mulige særtilskud.

2. Hvad er det bedste ved Albertslund, som du ser det?

Albertslund er en fantastisk kommune, Albertslund er mulighedernes by, placeret midt på Vestegnen. Vi har dybt engagerede borgere, infrastruktur i absolut topklasse, 60 procent grønne arealer, tæt på København og skoven i vores baghave.

3. Hvor ser du den største udfordring for Albertslund? Hvordan skal den løses?

Den største udfordring er forbruget, efter vores bedste overbevisning mangler vi overblik over hvordan vi bruger pengene. Som nævnt er vi blandt de dyreste kommuner indenfor børne- og skoleområdet, ældreområdet og mange andre områder, men hvorfor? Resultaterne burde være gode med tilfredse borgere, men det er ikke sådan det opleves, derfor skal vi have fuldt overblik og transparens over økonomien inden vi hovedløst beslutter at spare eller tilføre flere penge til de enkelte områder.

4. Hvad mener du der skal til for at styrke kommunens økonomi?

Der skal øget fokus på fastholdelse og tiltrækning af personale, hele sundheds- og børneområdet skriger på medarbejdere og hvis vi ikke lykkes her, får vi store problemer med at opretholde den velfærd vi som borgere i Albertslund bør forvente. Samtidig skal der være fuld fokus på at tiltrække nye borgere så vores økonomi kan komme på fode igen.

Vi har mulighederne, nu skal vi bare vise at vi bruger dem. Vi vil noget andet!

