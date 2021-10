Jeg har store håb for området og byen, men så skal der træffes kloge beslutninger, siger Vivi Nør Jacobsen. Foto: Finn Due Larsen

Her står jeg: Flere om at dele fællesskabet

Borgere tiltrækkes når byen er skøn at bo i - ikke ved kun at bygge mange boliger, siger Vivi Nør Jacobsen, spidskandidat for SF

Albertslund Posten - 20. oktober 2021

At Vivi Nør Jacobsen, spidskandidat for SF, har valgt fængselsgrunden som mødested, er der to grunde til:

"Jeg har store håb for området og byen, men så skal der træffes kloge beslutninger. Jeg har selv en historik fra indersiden af murerne fra da jeg besøgte de afviste asylansøgere, som var i fængslet et par år", forklarer hun.

Vivi Nør Jacobsen er 45 år og arbejder som rådgiver i HK.

1. Hvad er dine tre vigtigste mærkesager?

Børnene! Går du ind i en vuggestue, skal der være en voksen per 3 børn, og i børnehaven en voksen per 6 børn. Og nej, de, der er på kursus, har fri eller er syge, tæller ikke hos mig og SF. Næste skridt er bedre normeringer i SFO og klub. Skolerne sættes fri til at give eleverne en faglig ballast og tro på sig selv - uden test, men med nærvær. Stop med at gøre inklusion til en spareøvelse.

Naturen og klimaet! Vi skal bevare Albertslund grøn og fuld af åndehuller. Naturen skal have plads og klimaet en chance. Vi vil ikke bygge højt - vi vil bygge grønt. Vi har fået DGBN-krav til bæredygtighed i byggerier med i det nye budget og står bag en træpolitik, det beskytter gamle træer.

Albertslund skal stille krav og skabe sin fremtid med en mindre klimabelastning. Vi skal politisk tage styringen og ikke overlade byens udvikling til entreprenører.

Samme, kendte hjemmehjælper! Får du brug for hjemmehjælp, skal dit hjem ikke forvandles til en banegård. De samme mennesker skal hjælpe med indkøb, gulvvask og omsorg. Uge efter uge. Det giver også et godt arbejdsmiljø for de ansatte. Med faste teams får borgeren hjælp af kendte ansigter, som kender hinanden og kender borgerne. Det giver lavere sygefravær, større tryghed og livs- og arbejdsglæde på samme tid.

2. Hvad er det bedste ved Albertslund, som du ser det?

Smilene! Jeg nyder at være del af en by, hvor vi hilser og smiler. Albertslunds råstof er fællesskaberne og det store engagement, folk har. Jeg møder det som mor på børnenes skole, i idrætsforeningerne og som aktivist i Bevar Vestskoven, hvor jeg sammen med andre kæmper imod byggeri af huse i skoven. I dag konstaterer jeg, at der ingen huse er i skoven, og det vidner for mig om, at vi kan så meget i den her by - bare vi lytter til hinanden og handler sammen.

3. Hvor ser du den største udfordring for Albertslund? Hvordan skal den løses?

Allerede nu mangler vi SOSU'er i hjemmeplejen, men også pædagoger og lærere. Vi skal gøre Albertslund til en god arbejdsplads. Det er en politisk opgave, at rammerne er på plads for ordentlige vilkår for de ansatte. Lige nu svigtes lærere og pædagoger, fordi de står uden en lokalaftale. Borgere vil jeg også gerne tiltrække - og det tror jeg på sker, når byen er skøn at bo i - ikke ved kun at bygge mange boliger.

4. Hvad mener du, der skal til for at styrke kommunens økonomi?

Albertslund skal være lig med en god og tryg hverdag og gode, trygge job, så vi bliver flere om at dele fællesskabet, byen og regningen. Pengene skal passe. Ved seneste budget blev borgmesteren overrasket over, at der manglede 1.000 borgere og 17 millioner kroner.

Jeg er med på at spare, hvis pengene er dårligt givet ud på papirarbejde, unødvendig dokumentation og administration. Jeg vil bruge pengene der, hvor de giver børn og voksne et bedre liv. Albertslund skal hænge bedre sammen. Fra syd til nord - fra det der var til det der kommer. Det kræver, at vi investerer i byens rammer og velfærd.

Jeg og SF er hverken bange for stort ansvar eller brede samarbejder. Jeg er optaget af at lave resultater i dag, som mærkes i morgen og holder i fremtiden.

Er du enig med Vivi Nør Jacobsen og SF? Vær med i valg-debatten - send et indlæg på albertslundposten.red@sn.dk, husk både fuldt navn og postadresse. Du kan også deltage i debatten på avisens Facebook-side, hvor artiklen her vil blive lagt op.

