Det har været mine børns skole, og her indså jeg nødvendigheden i at der skulle gøres noget for folkeskolen i Albertslund, siger Claus Rasmussen om Herstedvester Skole. Privatfoto.

Her står jeg: Fjern unødige udgifter her og nu

Claus Rasmussen fra Venstre har valgt at mødes ved Herstedvester Skole

06. oktober 2021

Claus Rasmussen, spidskandidat for Venstre, har valgt at billedet skal tages ved Herstedvester Skole.

"Det har været mine børns skole, og her indså jeg nødvendigheden i at der skulle gøres noget for folkeskolen i Albertslund", siger han

"Der var mange udfordringer i skolen og mens nogle elever valgte at flytte til en privatskole, kom jeg i skolebestyrelse i en årrække med håbet om at kunne gøre en forskel. Dette medførte til en periode som skolerådsformand og i dag som formand for Albertslund Ungecenter. Jeg brænder for skoleområdet og det er en af grundene til at jeg stiller op til kommunalvalget."

Claus Rasmussen er 62 år og arbejder som IT-chef.

1. Hvad er dine tre vigtigste mærkesager?

1. Albertslund, en børnevenlig by for altid. Venstres ambition er at Albertslund fortsat skal være en børnevenlig by, hvor inddragelse af børn og unge er et vigtigt element. Venstre ønsker at kommunen indgår i partnerskab med FN's børneorganisation UNICEF om at blive en børnevenlig by og kommune.

Ligeledes er det vigtigt for Venstre, at vi opretholder pasningsgaranti, samt skaber fleksible valgmuligheder og forskellige typer af dagtilbud til familierne. Venstre støtter derfor selvejende og private institutioner.

Desuden vil Venstre sikre rammerne for, at der bliver taget hurtigt aktion på børn med udfordringer som for eksempel adfærd, motorik, sprog mm.

2. Kultur og idræt. Venstre ønsker at der er frie og gode udviklingsmuligheder for foreningsarbejde.

Aftenskole for voksne samt fritidsundervisning for unge skal faciliteres og have gode rammevilkår.

På idrætsområdet ønsker Venstre en genåbning af Herstedvester Svømmehal. Der er et stort behov for at dække skole-, idræts-, og familie svømning.

Venstre har i 12 år kæmpet for at BS72 får en kunstgræsbane. Når efteråret og vinterens mørke kommer, stopper de fleste fodbold aktiviteter i klubben. En kunstgræsbane med lys vil gøre en verden til forskel for 300 - 400 unge fodboldglade drenge og piger.

Sidst og ikke mindst kæmper Venstre videre med et klubtilbud hvor motocross indgår.

3. Økonomi og skat. Albertslund er en hårdt beskattet kommune og trods det løber økonomien ikke rundt. Venstre ønsker at forbedre kommunens økonomiske fundament ved en effektiv kommunal drift. Overforbrug skal fjernes og tættere budgetkontrol er en nødvendighed. En sund økonomi er nøglen til de mange forbedringer vi ønsker for Albertslund

2. Hvad er det bedste ved Albertslund, som du ser det?

Det bedste ved Albertslund er, at byen ligger i et smørhul. Vi har Vestskoven lige uden for døren og mindre end 20 minutter til hovedstaden og Vallensbæk strand. Byens unikke stisystemet giver forældrene tryghed når de små cykler i skole og erhvervslivet kan glæde sig over en god infrastruktur der giver arbejdspladser til byen.

3. Hvor ser du den største udfordring for Albertslund? Hvordan skal den løses?/ 4. Hvad mener du der skal til for at styrke kommunens økonomi? (Claus Rasmussen har valgt at svare samlet på de to spørgsmål, red.)

Økonomien er den største udfordring for kommunen, og den påvirker os alle. På kort sigt skal unødige udgifter fjernes her og nu. Vi skal som kommune ikke bruge penge på udvikling af ny teknologi så som lys og selvkørende busser. Antal af konsulenter skal reduceres mens automatisering af processerne spare ressourcer og give hurtige svartider til den enkelte borger. Ledige skal hurtig og konsekvent have hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og på længere sigt skal vi have flere ejerboliger og et jobcenter der kan levere varen.

